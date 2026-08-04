4 de agosto de 2026 - 19:06

Rugby: Federico Serpa y Agustín Sarelli convocados para integrar Argentina XV

El seleccionado de rugby jugará ante Estados Unidos en el Inter Miami CF Stadium, sumando a dos talentos mendocinos

Rugby. Agustín Sarelli de Marista RC

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Rugby. Federico Serpa de Los Tordos

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Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Rugby Argentina XV volverá a la acción el próximo 15 de agosto, desde las 20.30 (hora argentina), cuando enfrente a Estados Unidos en el Inter Miami CF Stadium, en Fort Lauderdale. De cara a ese encuentro, el head coach Álvaro Galindo confirmó el plantel de 28 jugadores que realizarán una concentración nacional del jueves 6 al domingo 9 en Casa Pumas.

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Vale destacar que el head coach del equipo será Álvaro Galindo, mientras que sus entrenadores asistentes serán Galo Álvarez Quiñones y Nicolás Vergallo. Galindo se refirió a la designación del plantel: “Argentina XV está formado básicamente por jugadores que están apostando a desarrollarse acá en el país y que han tenido un gran rendimiento en el Súper Rugby Américas en el que hay cuatro franquicias argentinas compitiendo al 100%, como también jugadores argentinos en otras franquicias. La elección se realizó sobre una base grande de jugadores y sumando a ciertas grandes actuaciones de Los Pumitas que vienen a reforzar un muy buen plantel para encarar este semestre”.

El duelo ante Estados Unidos

Además, el head coach tucumano se refirió a la importancia del duelo ante Estados Unidos: “Es un partido de gran condimento ya que es un seleccionado que se prepara para la Copa del Mundo 2027. Será el primer encuentro para este equipo que quiere tener un semestre con mucha competencia y exigencia. Estos partidos les permitirán a los jugadores que se desarrollan en Argentina mantenerse compitiendo en un alto nivel”.

Los convocados de Argentina XV para el partido ante Estados Unidos

  • Enzo Avaca (Tala RC – Cordobesa)
  • Juan Pedro Bernarsconi (La Plata RC – URBA)
  • Marcos Camerlincks (Regatas Bella Vista – URBA)
  • Diego Correa (CAE – Entrerriana)
  • Nicolás D'Amorim (Hindú – URBA)
  • Agustín De Vertíz (Tala RC – Cordobesa)
  • Ignacio Dogliani (Jockey Club de Rosario – Rosario)
  • Joaquín Domínguez (Córdoba Athletic – Cordobesa) *Actualmente en San José de Paraguay.
  • Tomás Elizalde (Tigres RC – Salta)
  • Bautista Estelles (Atlético del Rosario – URBA)
  • Galo Fernández (Universitario – Cordobesa)
  • Criado, Rodrigo Fernández (Belgrano Athletic – URBA)
  • Juan Ignacio Greising Revol (La Tablada – Cordobesa)
  • Felipe Ledesma (SIC – URBA)
  • Bautista Lescano (CAE – Entrerriana)
  • Mateo Pasquini (Tucumán Rugby – Tucumán)
  • Facundo Pueyrredón (La Tablada – Cordobesa)
  • Nicolás Revol (La Tablada – Cordobesa)
  • Franco Rosseto (CAE – Entrerriana)
  • Faustino Santarelli (Newman – URBA)
  • Agustín Sarelli (Marista RC – Cuyo)
  • Thiago Sbrocco (Universitario – Tucumán)
  • Federico (Los Tordos – Cuyo)
  • Francisco Sluga (Buenos Aires – URBA)
  • Alejo Sugasti (Jockey Club de Rosario – Rosario)
  • Martín Vaca (Jockey Villa María – Cordobesa)
  • Felipe Villagrán (CAE – Entrerriana)
  • Nicolás Viola (Jockey Club de Córdoba – Cordobesa)

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