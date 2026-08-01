Rugby: Marista aplastó a GER y va por Jockey de Córdoba

Mendoza se enfrentará a Old Resian en el repechaje del Torneo del Interior de Rugby, mientras que Marista se prepara para enfrentar a Jockey en cuartos

Jugando un rugby exquisito y de alta intensidad, Marista dio cátedra ante el quince de GER de Rosario

Marista aplastó a Gimnasia y Esgrima por 53 a 14 en uno de los partidos de la Sexta fecha del Torneo del Interior de Rugby. Con este resultado, el quince mendocino jugará uno de los cuartos de final en Córdoba ante Jockey, reviviendo la final de este certamen donde los Tricolores dieron la vuelta olímpica.

Este sábado se vivió una jornada de alta intensidad en el Torneo del Interior de Rugby, porque se disputó la sexta y última fecha de la etapa regular del Torneo del Interior Copa Zurich ‘A’.

Los ocho mejores A la espera de Tala vs Estudiantes de Paraná (fue postergado), ya se conocen quiénes son los ocho equipos que disputarán la fase final del torneo

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