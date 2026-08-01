Rugby: Marista aplastó a GER y va por Jockey de Córdoba

Marista aplastó a Gimnasia y Esgrima por 53 a 14 en uno de los partidos de la Sexta fecha del Torneo del Interior de Rugby. Con este resultado, el quince mendocino jugará uno de los cuartos de final en Córdoba ante Jockey, reviviendo la final de este certamen donde los Tricolores dieron la vuelta olímpica.
Este sábado se vivió una jornada de alta intensidad en el Torneo del Interior de Rugby, porque se disputó la sexta y última fecha de la etapa regular del Torneo del Interior Copa Zurich ‘A’.
Los ocho mejores
A la espera de Tala vs Estudiantes de Paraná (fue postergado), ya se conocen quiénes son los ocho equipos que disputarán la fase final del torneo
Tala
Estudiantes de Paraná
Jockey de Rosario
Santa Fe RC
Jockey de Córdoba
Duendes
Resultados del Torneo del Interior "A"
Zona 1
Marista RC 53 vs. Gimnasia y Esgrima de Rosario 14
Mendoza RC 17 vs. Tucumán Rugby 20
Zona 2
Tala RC vs. Estudiantes de Paraná
CURNE 13 vs. Urú Curé 8
Zona 3
Jockey Club de Rosario 36 vs. Universitario de Córdoba 33
Córdoba Athletic 44 vs. Santa Fe Rugby 29
Zona 4
Duendes RC 17 vs. Jockey Club de Córdoba 18
La Tablada 30 vs. Old Resian 35
¿Cuáles son los cruces del Torneo del Interior?
A falta del partido entre Tala y CAE, estos son los cruces definidos de cuartos de final, a disputarse el próximo sábado 12 de septiembre:
Tucumán Rugby vs. Duendes RC
Tala/CAE (1° Zona B) vs. Santa Fe Rugby
Jockey Club de Rosario vs. Tala/CAE (2° Zona B)
Jockey Club de Córdoba vs. Marista RC
¿Cómo quedaron los repechajes del Torneo del Interior?
En tanto, estos son los cuatro cruces del repechaje, también a disputarse el sábado 12 de septiembre:
GER vs. La Tablada RC
Uru Curé RC vs. Universitario de Córdoba
Córdoba Athletic vs. CURNE
Old Resian vs. Mendoza RC
Jugando un rugby exquisito y de alta intensidad, Marista dio cátedra ante el quinde de GER de Rosario
UAR
¿Qué sucedió en el Torneo del Interior "B"?
En tanto, el Torneo del Interior "B" Natación y Gimnasia y Tucumán Lawn Tennis ganaron sus respectivas semifinales y definirán el título del Torneo del Interior Copa Zurich en este capítulo.
TDI B –Marcadores de las semifinales
Natación y Gimnasia 41 vs. Sociedad Sportiva 22
Tucumán Lawn Tennis 29 vs. Paraná Rowing Club 24
TDI B – Final – 12 de septiembre
Tucumán Lawn Tennis vs. Natación y Gimnasia