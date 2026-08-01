Hockey Césped: Son cinco los punteros

La segunda fecha del torneo de Hockey Césped de damas mayores o primera se disputó y Leonardo Murialdo, UN San Juan, Los Tordos, Banco Mendoza "A" y Marista son los líderes de la competencia.
La segunda fecha del torneo de Clausura de damas mayores de Hockey Césped tuvo resultados sorpresivos, dejando a cinco equipos igualados en la cima
La segunda fecha del torneo de Hockey Césped de damas mayores o primera se disputó y Leonardo Murialdo, UN San Juan, Los Tordos, Banco Mendoza "A" y Marista son los líderes de la competencia.
Las chicas de CPBM "A" fueron hasta San Rafael y batieron a Maristas por 2 a 1.Los goles de las hojitas fueron de Camila Peroni y Sol Aguirre; marcó para el verde sureño Florencia Vega.
Teqüe y San Juan Rugby empataron en General Ortega 2 a 2. Los tantos de la "T" fueron de Luz Morales en dos ocasiones y en SJRC anotaron Emilia Cruz y Milagros Sánchez. El punto bonus se lo llevaron las norteñas.
Marista derrotó a Liceo por la mínima. El tanto fue de Juliana Miranda.
Peumayén recibió en Luján de Cuyo a las chicas de Los Tordos, que ganaron 3 a 0. Marcaron para las Azulgranas: Trinidad Pérez en dos ocasiones y Manuela Quevedo.
Leonardo Murialdo se impuso a Vistalba HC por 2 a 0. Los goles nacieron de los palos de Giuliana Castronovo y Nana Reyes.
Tacurú fue batido en su feudo de la ciudad de San Martín por UN Cuyo; las Duendecitas se hicieron presentes en el marcador gracias a Francesca Bianchi.
En el estadio Ciudad de Godoy Cruz se revivió el Clásico Cuyano entre CMR Andino y UN San Juan. La victoria fue para la oncena de las patitas, que ganaron 3 a 0. Los goles fueron de María Milagros García, Victoria Del Carril y Luciana Agudo.
Leonardo Murialdo vs. Teqüe
Los Tordos vs. Vistalba
Club Alemán vs. Peumayén
CPBM "A" vs. CPBM "B"
UN Cuyo vs. Maristas
Liceo vs. Tacurú
UN San Juan vs. Marista
Candela Luz Morales Teqüe
Trinidad Pérez Los Tordos
Delfina Sánchez San Jorge
Pia Sol Tadini UN San Juan
Olivia Marcellino Club Alemán
Ana Reyes Leonardo Murialdo