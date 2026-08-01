1 de agosto de 2026 - 20:53

Hockey Césped: Son cinco los punteros

La segunda fecha del torneo de Clausura de damas mayores de Hockey Césped tuvo resultados sorpresivos, dejando a cinco equipos igualados en la cima

Hockey Césped. La UN San Juan se llevó los tres puntos y el Clásico de Cuyo

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Foto:

Christian Sosa
Hockey Césped. Un buen partido sostuvieron CMR Andino y UN San Juan que revivieron el Clásico Cuyano de este deporte

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Foto:

Christian Sosa

La segunda fecha del torneo de Hockey Césped de damas mayores o primera se disputó y Leonardo Murialdo, UN San Juan, Los Tordos, Banco Mendoza "A" y Marista son los líderes de la competencia.

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Uno de los ataques de Andino en el clásico cuyano del hockey césped. Las Patitas ganaron por 3 a 0.

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Las chicas de CPBM "A" fueron hasta San Rafael y batieron a Maristas por 2 a 1.Los goles de las hojitas fueron de Camila Peroni y Sol Aguirre; marcó para el verde sureño Florencia Vega.

Teqüe y San Juan Rugby en un empate vibrante

Teqüe y San Juan Rugby empataron en General Ortega 2 a 2. Los tantos de la "T" fueron de Luz Morales en dos ocasiones y en SJRC anotaron Emilia Cruz y Milagros Sánchez. El punto bonus se lo llevaron las norteñas.

Marista derrotó a Liceo por la mínima. El tanto fue de Juliana Miranda.

Peumayén recibió en Luján de Cuyo a las chicas de Los Tordos, que ganaron 3 a 0. Marcaron para las Azulgranas: Trinidad Pérez en dos ocasiones y Manuela Quevedo.

Leonardo Murialdo se impuso a Vistalba HC por 2 a 0. Los goles nacieron de los palos de Giuliana Castronovo y Nana Reyes.

UN Cuyo se impone en San Martín

Tacurú fue batido en su feudo de la ciudad de San Martín por UN Cuyo; las Duendecitas se hicieron presentes en el marcador gracias a Francesca Bianchi.

Hockey Césped. Con Victoria del Carril y Luciana Agudo el lenco universitario fue una tromba

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En el estadio Ciudad de Godoy Cruz se revivió el Clásico Cuyano entre CMR Andino y UN San Juan. La victoria fue para la oncena de las patitas, que ganaron 3 a 0. Los goles fueron de María Milagros García, Victoria Del Carril y Luciana Agudo.

La próxima

Leonardo Murialdo vs. Teqüe

Los Tordos vs. Vistalba

Club Alemán vs. Peumayén

CPBM "A" vs. CPBM "B"

UN Cuyo vs. Maristas

Liceo vs. Tacurú

UN San Juan vs. Marista

Las goleadoras

Candela Luz Morales Teqüe

Trinidad Pérez Los Tordos

Delfina Sánchez San Jorge

Pia Sol Tadini UN San Juan

Olivia Marcellino Club Alemán

Ana Reyes Leonardo Murialdo

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