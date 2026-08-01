Darío Franco: "En el segundo tiempo nos acomodamos mejor y encontramos los goles en los momentos justos"

Darío Franco cerró la jornada en el estadio Víctor Legrotaglie con una sonrisa. La victoria por 2 a 0 sobre Unión de Santa Fe no solo significó la recuperación de Gimnasia y Esgrima tras la derrota frente a San Lorenzo , sino que además prolongó un invicto que comienza a hacerse fuerte: desde la llegada del entrenador, el Lobo todavía no perdió como local y alcanzó el quinto triunfo consecutivo.

Una tarde feliz: la victoria de Gimnasia y Esgrima en las mejores imágenes

Gimnasia mostró carácter, golpeó en los momentos justos y volvió a festejar en el Legrotaglie

El DT reconoció que el equipo no mostró su mejor versión durante la primera mitad. Si bien Gimnasia generó situaciones para abrir el marcador, también sufrió varias aproximaciones claras del Tatengue y necesitó de una sobresaliente actuación de César Rigamonti para sostener el arco en cero.

Franco admitió que el desarrollo f ue muy diferente al imaginado, aunque valoró la eficacia de su equipo para irse al descanso en ventaja. "Nos fuimos al entretiempo ganando, pero no tuvimos la precisión que esperábamos. Lo que habíamos planificado en el primer tiempo no terminó de salir como queríamos", analizó el entrenador del Lobo.

"En el segundo tiempo nos acomodamos mejor, los chicos se sintieron más cómodos y y a no pasamos tantos contratiempos. Hicimos el segundo gol en un momento clave del partido. Fue un encuentro muy intenso y por momentos lo sufrimos, sobre todo en la primera etapa, pero creo que el equipo hizo un gran trabajo", sostuvo.

El técnico también aprovechó para destacar el compromiso del plantel y volvió a recordar la actuación de sus dirigidos en la fecha anterior.

"Ganar siempre es gratificante. Quiero felicitar a los jugadores por la entrega y el compromiso que muestran en cada partido. También hicieron un gran encuentro ante San Lorenzo y considero que esa derrota no la merecimos", indicó Franco.

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Walter Caballero / Los Andes

La diferencia entre San Lorenzo y Unión

Consultado por la irregularidad que mostró Gimnasia entre un tiempo y otro, Franco consideró que el fútbol muchas veces se explica por la eficacia.

"El fútbol tiene estas cosas. Hoy tuvimos contundencia y cuando hubo que defender el resultado lo hicimos de buena manera. Encontramos los goles en los momentos justos. Fue un partido muy diferente al que jugamos frente a San Lorenzo", explicó.

Y profundizó la comparación con el encuentro disputado en Boedo. "El fútbol no siempre tiene explicación. Si alguna de las situaciones que tuvimos allá entraba, como la de Módica o la de Lencioni, hoy quizás estaríamos hablando de otra cosa. A nosotros nos hicieron un gol sobre el final y nos volvimos sin nada, cuando habíamos generado mucho. Esta vez fuimos más eficaces", comentó el alineador del Lobo.

Gimnasia y Esgrima derrotó a Unión de Santa Fe en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie Walter Caballero / Los Andes

Pensando en lo que viene

Más allá de la alegría por el triunfo, Franco dejó en claro cuál es el desafío para las próximas fechas: trasladar el rendimiento que el equipo muestra como visitante a los partidos fuera de Mendoza.

"La forma de encarar los partidos de visitante tiene que parecerse a la que mostramos frente a San Lorenzo. Espero que tengamos la misma intensidad, que seamos contundentes y que en el próximo partido podamos traernos los tres puntos de Córdoba", concluyó el entrenador mensana.