La despedida al gran capitán de un fútbol que ya no existe

El día comenzó con malas noticias: el probable Zonda en el llano y la neblina que todo lo escondió. Sin embargo, hubo otra más: la muerte de Franco Baresi, exdefensor del Milan y de la selección italiana de fútbol . Una despedida que terminó de oscurecer la mañana para quienes crecimos con aquel fútbol italiano, con domingos convertidos en ritual.

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Murió Franco Baresi a los 66 años: el adiós a una leyenda del Milan y de la Selección de Italia

Baresi fue una idea; la representación de un fútbol que ya casi no existe.

Jugó veinte temporadas con la misma camiseta : la del Milan. Debutó en 1978 con apenas 17 años y se retiró en 1997, dejando detrás 719 partidos oficiales, una montaña de títulos y un legado imposible de medir con estadísticas.

El defensor italiano Franco Baresi se convirtió en una leyenda del fútbol mundial.

Mi niñez se pinto de mañanas y tardes donde el fútbol italiano era el centro del mundo. Gullit, Van Basten, Rijkaard, Baggio, Matthäus, Klinsmann, Maradona y la figura de Franco Baresi. No gritaba ni ordenaba, mandaba con la mirada y enseñaba que llegar antes es mejor que llegar tarde.

Baresi representaba otra cosa en aquel fútbol. Leía el partido varios segundos por delante del resto. Jugaba al ajedrez sobre el césped.

Con la selección italiana, fue campeón en 1982, aunque no sumó minutos. También jugó los Mundiales de 1990 y 1994 (fue subcampeón). Archivo

Fue el gran capitán del Milan de Arrigo Sacchi y Fabio Capello. El líder silencioso de una defensa que completaban Paolo Maldini, Mauro Tassotti y Alessandro Costacurta, probablemente la línea de cuatro más perfecta que haya visto Europa. Ganó seis Scudettos y tres Copas de Europa.

También dejó su huella en la selección italiana. Fue campeón del mundo en España 1982, aunque sin minutos en cancha; tercero en Italia 1990 y subcampeón en Estados Unidos 1994. Aquella final perdida ante Brasil quedó marcada por el penal que envió por encima del travesaño.

En las últimas horas volvió a circular un viejo video que resume quién fue Baresi. Después de un Napoli-Milan de 1989, Diego Maradona apareció caminando por los pasillos del estadio San Paolo con la camiseta número 6 del defensor italiano. "Es la camiseta de un grandísimo jugador. Pienso que Franco Baresi es el mejor defensor", dijo Diego aquella vez.

Diego Maradona y Franco Baresi siempre se prodigaron elogios y buenos deseos. Leyendas mundiales. Gentileza

Hoy el Milan pierde a su eterno "Capitano". Italia despide a uno de sus grandes símbolos. El tipo talentoso, humilde, de perfil bajo y una lealtad inquebrantable. El chico nacido en Travagliato en 1960 que jamás necesitó otra camiseta para convertirse en leyenda.

Y esa decisión, tan simple como extraordinaria, fue la que acaba de convertirlo en inmortal.