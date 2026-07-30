Luto en el fútbol: murió a los 24 años la árbitra Maite Otaegui tras un trágico accidente

Mientras su pareja resultó apenas con heridas leves tras el impacto, la joven de 24 años no sobrevivió al choque del vehículo contra un árbol en la banquina.

La comunidad del fútbol argentino recibió la noticia del fallecimiento de Maite Otaegui, árbitra de la Liga Regional Tresarroyense. El hecho ocurrió en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, tras un choque automovilístico. Otaegui, de apenas 24 años, falleció en el hospital luego de que el vehículo en el que viajaba perdiera el control.

Maite Otaegui se trasladaba junto a su pareja por los caminos de la localidad bonaerense de Tres Arroyos el miércoles 29 de julio. Durante el trayecto, el automóvil en el que se movilizaban rozó a un camión que permanecía estacionado a la orilla del camino. Este contacto inicial provocó que el conductor perdiera el control del rodado de manera inmediata.

¿Cómo fue el choque que le costó la vida a la árbitra? El vehículo se desvió de su trayectoria y terminó estrellándose de frente contra un árbol ubicado en la zona. A pesar de la magnitud del impacto contra el objeto fijo, las consecuencias físicas para los ocupantes fueron drásticamente diferentes. El hombre que acompañaba a la joven solo sufrió heridas de carácter leve y no corrió riesgo de vida.

La situación de Otaegui fue crítica desde el momento del rescate en el lugar del siniestro. La joven de 24 años necesitó asistencia médica urgente y fue trasladada de inmediato a un centro de salud cercano. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales médicos en el hospital, la árbitra falleció poco tiempo después de su ingreso.

Maite Otaegui era considerada una figura promisoria dentro del arbitraje de la Liga Regional Tresarroyense de fútbol. Su partida generó un impacto profundo en las instituciones deportivas de la zona, que comenzaron a manifestar su pesar a medida que la noticia se difundía por los canales oficiales.

¿Cómo reaccionó el mundo del fútbol tras la muerte de la árbitra? El Club Atlético Villa del Parque fue una de las primeras instituciones en emitir un comunicado oficial tras conocerse el deceso. La entidad expresó un profundo pesar y envió condolencias a la familia, amigos y compañeros de la joven. En su mensaje, destacaron la vinculación de Otaegui con la liga y elevaron una oración por su descanso. A estas palabras se sumaron las de la Asociación Civil Deportiva Cristiana de Tres Arroyos y otros clubes regionales. La conmoción se extendió a toda la comunidad del fútbol bonaerense, que hoy despide a una de sus juezas más jóvenes. La información sobre el accidente circuló por medios nacionales e internacionales, reflejando la tristeza del ambiente deportivo.