29 de julio de 2026 - 18:21

Italia presentó a Roberto Mancini como nuevo DT: pidió disculpas por el pasado y prometió ir al Mundial

El entrenador retorna a la Azzurra después de dirigir entre 2018 y 2023, y tiene como principal objetivo devolverla a la Copa del Mundo.

Italia presentó a Roberto Mancini como nuevo DT

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

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El DT compareció en conferencia de prensa ante los medios de comunicación, en conjunto con los directivos de la Federación Italiana y el encargado técnico Claudio Ranieri. Allí, dejó en claro que está muy feliz de regresar al cargo que dejó hace solamente 3 años atrás. "Cometí un error y lo lamento. Estoy enamorado de la selección; es como perder a la mujer de tu vida por un error", aseguró al respecto.

Las razones de aquella partida están conectadas de forma directa con la revancha que le dio la vida en el presente. "En aquel momento, hubo una falta de comunicación entre el presidente Gravina y yo. La suerte, y también el presidente Malago, me permiten redimirme. Estoy aquí para ganar títulos importantes y para quedarme el mayor tiempo posible", advirtió.

Roberto Mancini fue presentado como nuevo DT de Italia:

Respecto a lo que intentará implementar en lo deportivo, Mancini confesó que buscará el perdón del hincha. "Intentaré formar un equipo que pueda hacer lo que hizo la selección nacional hace unos años. El objetivo es jugar bien, para que la afición se enamore del equipo y me perdone. Cuando llegué, me quedé cinco años, que es mucho tiempo, y estuve bien. Ahora hemos firmado un contrato de cuatro años, y espero ganar un trofeo, o incluso dos, y quedarme después", tiró.

Finalmente, no esquivó la principal preocupación de todo el país: regresar a la Copa del Mundo. "Cuando Italia logra ir al Mundial, se convierte en un equipo peligroso. El objetivo es construir un equipo rápidamente. Hacer un buen trabajo en la Liga de Naciones, clasificar para la Eurocopa y luego centrarse en el Mundial", opinó.

Cabe destacar que Roberto Mancini fue el entrenador de Italia durante el lapso comprendido entre 2018 y 2023. En ese período ganó la Eurocopa y perdió la Finalíssima ante la Selección Argentina. Sin embargo, lo más relevante fue que no pudo clasificar al Mundial de Qatar. Hoy, tres años después, el fútbol le regala al DT una segunda oportunidad.

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