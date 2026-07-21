21 de julio de 2026 - 15:15

Así es la lujosa casa de Nicolás González en Italia: pileta gigante, ventanales soñados y muebles exclusivos

El delantero argentino vive en una exclusiva propiedad con amplios ambientes, un gran parque y todas las comodidades.

nico gonzález
Por Redacción Deportes

Nicolás González, delantero de la Juventus y de la Selección argentina, posee una lujosa vivienda en la que hasta hace poco residía junto a su expareja. La propiedad se destaca por su estilo contemporáneo, ambientes amplios y una decoración basada en tonos claros que aportan luminosidad.

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En el interior de la casa sobresalen los grandes ventanales con cortinas de pana, espejos de cuerpo entero y sillones de gran tamaño que dominan el living. Las paredes están pintadas con una paleta de colores neutros, mientras que la habitación principal cuenta con un elegante piso de parquet.

Un amplio parque con pileta y espacio para reuniones

El exterior de la propiedad ofrece un gran parque rodeado de árboles, plantas y flores que generan un entorno tranquilo y natural.

Además, la casa dispone de una galería techada equipada con una mesa ratona de madera y sillas blancas, un espacio ideal para reuniones y celebraciones.

Parrilla, jardín y un sector para sus mascotas

Entre las comodidades también se destacan una pileta construida con materiales de alta calidad, una parrilla y un sector especialmente acondicionado para que sus perros puedan jugar al aire libre.

La combinación de amplios espacios verdes, áreas recreativas y una decoración moderna convierten a la vivienda del futbolista en una propiedad que refleja el estilo de vida de uno de los integrantes de la Selección argentina.

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