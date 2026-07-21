Así es la lujosa casa de Nicolás González en Italia: pileta gigante, ventanales soñados y muebles exclusivos

El delantero argentino vive en una exclusiva propiedad con amplios ambientes, un gran parque y todas las comodidades.

Nicolás González, delantero de la Juventus y de la Selección argentina, posee una lujosa vivienda en la que hasta hace poco residía junto a su expareja. La propiedad se destaca por su estilo contemporáneo, ambientes amplios y una decoración basada en tonos claros que aportan luminosidad.

En el interior de la casa sobresalen los grandes ventanales con cortinas de pana, espejos de cuerpo entero y sillones de gran tamaño que dominan el living. Las paredes están pintadas con una paleta de colores neutros, mientras que la habitación principal cuenta con un elegante piso de parquet.

LaLiga Un amplio parque con pileta y espacio para reuniones El exterior de la propiedad ofrece un gran parque rodeado de árboles, plantas y flores que generan un entorno tranquilo y natural.

Además, la casa dispone de una galería techada equipada con una mesa ratona de madera y sillas blancas, un espacio ideal para reuniones y celebraciones.

Web Parrilla, jardín y un sector para sus mascotas Entre las comodidades también se destacan una pileta construida con materiales de alta calidad, una parrilla y un sector especialmente acondicionado para que sus perros puedan jugar al aire libre.