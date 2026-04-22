Nico González le pone presión a Lionel Scaloni con dos golazos para el Atlético de Madrid

Cada vez falta menos para que el DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni , de a conocer los 26 elegidos para integrar la lista del Mundial 2026. Uno de los que tiene su lugar casi asegurado es Nico González, que sigue poniendo presión a fuerza de buenas actuaciones en el Atlético de Madrid.

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En esta ocasión, el nacido en Argentinos Juniors anotó un doblete en un partido intenso y cambiante que terminó con la victoria de Elche por 3-2 , resultado que le permitió salir de la zona de descenso en La Liga. El equipo de Eder Sarabia golpeó en momentos clave ante un conjunto dirigido por Diego Simeone que volvió a mostrar fragilidad.

¡QUÉ GOLAZO HICISTE, NICO! González recuperó en su campo, corrió toda la cancha y marcó un gol sensacional para Atlético de Madrid ante Elche. Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/aDda5KIvW4

El primer grito sagrado de González ocurrió sobre 10 minutos. El argentino arrancó desde su terreno, se juntó con Rodrigo Mendoza y metió un gran disparo en el área grande para poner el 1 a 0 para la visita.

Sin embargo, el Elche reaccionó y alcanzó el empate por intermedio de David Affengruber, que aprovechó una desconcentración defensiva. El partido cambió a la media hora cuando Thiago Almada cometió un penal y fue expulsado , situación que André Silva capitalizó para poner el 2-1.

A pesar del golpe, Atlético igualó nuevamente con otra aparición de Nico González, tras una jugada que requirió revisión del VAR. En esta ocasión, el gol se dio luego del desequilibrio por la derecha, doble control con la cabeza y sombrerito. Golazo.

Atento Lionel Scaloni, con el golazo de Nico González:

Embed ¡OTRO GOLAZO DE NICO GONZÁLEZ! El argentino se armó un jugadón impresionante y, tras la revisión en el VAR, se confirmó su doblete para Atlético de Madrid.



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En el complemento, el conjunto madrileño incluso llegó a convertir, pero el tanto fue anulado por fuera de juego. Con el correr de los minutos, Elche tomó protagonismo y generó las situaciones más claras. Finalmente, André Silva selló el 3-2 tras una insistencia ofensiva que encontró mal parada a la defensa rival.

Atlético de Madrid intentó reaccionar en el cierre y estuvo cerca con un remate de Antoine Griezmann, pero el arquero Matías Dituro respondió con firmeza. El Colchonero sumó así otro revés tras la final de la Copa del Rey, mientras que Elche celebró tres puntos vitales en su lucha por la permanencia.