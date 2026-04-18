¡Otro más! Se lesionó Enzo Fernández y Lionel Scaloni no lo puede creer

En un sábado negro para Enzo Fernández , que salió lesionado en su regreso a la titularidad y será evaluado en la semana, el Manchester United derrotó 1-0 al Chelsea en condición de visitante, en el marco de la fecha 33 de la English Premier League.

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¡BRUNO HIZO LO QUE QUISO Y ES UN GOLAZO DEL UNITED! Fernandes se armó un jugadón por el costado para asistir a Matheus Cunha, quien definió muy bien para su gol ante Chelsea. Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/voJxxfweF9

En la despejada noche londinense, el elenco Rojo logró abrir el marcador a los 43 minutos del primer tiempo con el gol del brasileño Matheus Cunha. Tras una habilitación sobre la banda izquierda del francés Bryan Mbeumo, el portugués Bruno Fernandes desbordó a fondo y metió el buscapié al segundo palo donde el delantero oriundo de Paraíba le dio de primera y clavó la pelota en el ángulo.

Con este resultado, el equipo de Carrick escaló a la tercera posición y se afirma en los puestos de ingreso a la próxima UEFA Champions League. Por su parte, el Chelsea perdió la oportunidad de quedar cerca de los puestos de UEFA Europa League y, en caso de darse algunos resultados, podría cerrar la fecha fuera de competencias internacionales.

ALERTA MUNDIAL: ENZO FERÁNDEZ PIDIÓ EL CAMBIO SOBRE EL FINAL DE CHELSEA - MANCHESTER UNITED. Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/gen6gaZ0Sb

El mediocampista volvió a la titularidad, pero sobre el cierre del partido debió pedir el cambio luego de quedar tendido en el campo con visibles gestos de dolor en su pierna derecha, tras intentar disputar una pelota aérea en ataque.

El ex jugador de River logró retirarse por sus propios medios, aunque con molestias evidentes, lo que generó incertidumbre a pocas semanas del Mundial 2026, donde el entrenador Lionel Scaloni ya cuenta con la lesión de Cristian Romero que trajo preocupación en la Selección Argentina.

Desde el entorno del futbolista aguardan los estudios médicos que determinen la gravedad de la lesión, en un momento clave de la temporada y del calendario internacional, donde cualquier inconveniente físico podría alterar los planes del cuerpo técnico argentino.

Este encuentro también marcó su regreso tras una sanción interna impuesta por el entrenador Liam Rosenior, luego de sus declaraciones sobre una posible salida al Real Madrid. Si bien fue reincorporado, no recuperó la cinta de capitán, que quedó en manos de Moisés Caicedo, en una señal de que la relación aún atraviesa cierta tensión.