River y Boca paralizan el fútbol argentino con la disputa del Superclásico: hora, TV, formaciones

River recibe a Boca por la decimoquinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. Se jugará a las 17 horas en el Estadio Más Monumental, con el arbitraje de Darío Herrera, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Ambos equipos llegan a este encuentro en un buen momento, ya que arrastran sus respectivas buenas rachas que les permitieron escalar hasta las primeras posiciones en sus zonas.

El Millonario ganó los cinco partidos que disputó en el Torneo Apertura desde que su nuevo director técnico Eduardo Coudet se hizo cargo del equipo. Esto le permitió ponerse segundo en la Zona B con 26 puntos, solo tres menos que el sorprendente Independiente Rivadavia. En ese aspecto, quedarse con el triunfo en el clásico le significaría ponerle presión a la Lepra, que juega el lunes.

En lo que respecta al plano internacional, River viene de ganarle con lo justo a Carabobo de Venezuela, para ponerse primero en el Grupo H de la Copa Sudamericana y dar un paso grande hacia la clasificación a la siguiente ronda.

Las grandes ausencias pasarán por el mediocampo, ya que no estarán disponibles ni Fausto Vera ni el colombiano Juan Fernando Quintero debido a sus respectivas lesiones, que fueron un esguince en el ligamento colateral medial y un problema muscular en el psoas. El que se ganó el derecho de estar desde el arranque es Juan Cruz Meza.

Boca busca estirar el espectacular invicto de 12 partidos:

Boca Juniors Boca Juniors practica para el domingo, cuando enfrentará a River CABJ

Boca, por su parte, arrastra un más que destacable invicto de 12 partidos y además encontró una muy buena regularidad, ya que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos mostrando un sólido rendimiento. Gracias a estos buenos resultados, pudo escalar hasta la cuarta posición de la Zona A con 21 puntos y está muy cerca del líder, que es Vélez.

En lo que respecta a la Copa Libertadores, torneo que no disputaba desde el 2023, los dirigidos por Claudio Úbeda tuvieron un inmejorable comienzo gracias a los triunfos frente a Universidad Católica de Chile y Barcelona de Ecuador que lo ponen en los puestos de vanguardia.

En lo deportivo, el DT se lamenta por la baja a largo plazo del arquero Agustín Marchesín. Una durísima lesión ligamentaria lo alejará durante 6 meses de los terrenos, por lo que Leandro Brey será el titular en el Monumental.

Probables formaciones de River - Boca:

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Juan Cruz Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Datos del partido:

Estadio: Monumental

Árbitro: Darío Herrera

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17

TV: ESPN Premium y TNT Sports Premium

Minuto a minuto y estadísticas de River - Boca: