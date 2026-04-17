Montiel y Paredes calentaron el River - Boca en una conferencia de prensa conjunta

En 48 horas, el país se paralizará con la disputa de uno de los partidos más apasionantes y electrizantes del fútbol argentino. El Superclásico entre River y Boca por el Torneo Apertura de la Liga Profesional . Para ir calentando motores, hablaron los referentes de cada uno, Gonzalo Montiel y Leandro Paredes.

En la habitual conferencia de prensa conjunta organizada por la AFA, los futbolistas del Millonario y el Xeneize dialogaron sobre el choque de gigantes que animará la jornada del domingo. Lejos de un momento tenso, los compañeros de la Selección Argentina se prestaron al diálogo ameno y con buena onda.

En cuanto al conjunto que será dueño de casa, la confianza está por las nubes. La llegada de Eduardo Coudet cambió el semblante del plantel, y Gonzalo Montiel lo dejó en claro al vaticinar lo que harán. " Trataremos de imponer nuestro juego y, lo más importante, ganar ", advirtió. En esa línea, adelantó que si hay penal se hará cargo de la ejecución: "Si me toca jugar, obviamente que lo voy a patear yo".

Además, aseguró que será un encuentro de alto voltaje y dominado por las faltas y los parates. Sin embargo, el lateral contó que está con ansias de jugarlo. "No hay nada más lindo que jugar un Superclásico. Va a ser difícil, son partidos trabados porque los clásicos son as í", lanzó.

Una de las principales preocupaciones de River es el árbitro, con el cual sólo pudo ganar un clásico de los seis que dirigió hasta el momento. De todas formas, el defensor evitó dar declaraciones contundentes al respecto y tiró la pelota afuera. "Del árbitro, creo que hay que tener un poquito más de respeto", se limitó a mencionar.

Otra de las grandes polémicas del partido que protagonizarán los rivales de toda la vida es el estado del césped del Estadio Más Monumental. Al respecto de eso, Montiel reconoció los problemas. "No está en buenas condiciones. No nos favorece a ninguno de los dos equipos".

Leandro Paredes con muchas ganas de jugar el clásico: "Por algo volví al club"

DLA - 2026-04-14T095809.669 Leandro Paredes, el volante central de Boca Juniors

Leandro Paredes es la bandera de un Boca Juniors que quiere dar pelea en la Copa Libertadores, sin quedarse atrás en el plano local. La chance de retornar al Monumental como futbolista de la institución lo motiva a buscar el mejor resultado posible, lo que genera ilusión en el hincha.

El volante central se hizo cargo de esa revolución que causó con su regreso, y advirtió que uno de los temas que inclinaron la balanza para vestir la azul y oro es el clásico. El deseo siempre es conseguir cosas importantes, competir por cosas importantes. Por algo también volví al club. Me movilizaba volver a tener esa sensación. El Superclásico es uno de los partidos más importantes que nos toca jugar en nuestra carrera" lanzó.

Al igual que su compañero de la Selección, Paredes se limitó a hablar lo justo y necesario respecto al árbitro Darío Herrera, y evitó entrar en polémicas al respecto. "No creo en la mala intención de nadie", expresó cuando le consultaron por el juez.

El deseo de evitar grandes titulares se extendió al campo de juego donde actuarán. Lejos de criticar el estado del césped, Leandro Paredes le restó importancia y aseguró que no es un tema que lo desvela. "Va a estar igual para los dos. Somos dos equipos que intentan jugar al fútbol, condiciona el estado pero no le damos tanta importancia", pensó.