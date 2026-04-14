Se definió al árbitro mundialista que dirigirá River - Boca el próximo domingo

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó al encargado de impartir justicia en el Superclásico de la Liga Profesional.

Falta cada vez menos para uno de los partidos más apasionantes del fútbol argentino. En el marco de la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga Profesional, River recibirá el domingo a Boca en el Más Monumental. Para este gran choque, en las últimas horas quedó confirmado el árbitro.

Uno de los aspectos que más atención se lleva cada vez que se enfrentan el Millonario y el Xeneize es el árbitro y sus decisiones dentro del campo. Por eso, pensando en reducir al mínimo las polémicas para el Superclásico que se viene, las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino determinaron que imparta justicia uno de los nombres más fuertes del arbitraje actual.

Darío Herrera, el elegido para el Superclásico: Darío Herrera dirigirá el partido entre Independiente y Godoy Cruz. Darío Herrera dirigirá River - Boca Se trata de Darío Herrera, uno de los jueces argentinos que estarán participando del Mundial 2026. El colegiado estará acompañado por Juan Pablo Belatti y Pablo González en las bandas, Juan Pafundi como cuarto hombre, y Héctor Paletta a cargo del VAR.

Así, el nacido en Neuquén sumará el séptimo superclásico de su carrera, en la previa del viaje a la máxima competencia del deporte rey. Las estadísticas son favorables al visitante, ya que arrojan un triunfo para River, dos empates, y tres victorias para Boca.

Pero el historial también muestra un dato que beneficia al Millonario. Cabe destacar que Herrera no dirige este destacado partido desde el 7 de mayo de 2023. Ese día, el elenco de Núñez se quedó con la victoria 1 a 0 en el Monumental con el gol de penal de Miguel Ángel Borja cuando el reloj marcaba el cuarto minuto de adición.