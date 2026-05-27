La razón por la que Facundo Colidio es baja en River ante Blooming

El último duelo del semestre resultaba un hito importante para River. Después de la decepción en el Torneo Apertura, el elenco dirigido por Eduardo Coudet apuntó todos los cañones a obtener un buen resultado ante Blooming para abrochar el pase a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana.
Por tal motivo, el entrenador planificó una formación integrada por los nombres más fuertes del plantel que se mantienen en óptimas condiciones, teniendo en cuenta las múltiples bajas que cuenta por lesión, entre ellas Gonzalo Montiel, Marcos Acuña, Aníbal Moreno, Matías Viña y Sebastián Driussi.
Ante esta situación, el once inicial del Millonario tenía como principal esperanza goleadora a Facundo Colidio. El atacante le convirtió un gol a Belgrano y repartió una asistencia, siendo uno de los puntos más altos del andamiaje colectivo de un equipo que todavía no logra convencer. Sin embargo, fue exigido en las últimas horas y no logró dejar atrás una sobrecarga muscular en el cuádriceps derecho que lo tiene a maltraer.
Así, el delantero finalmente no estará de titular, y ni siquiera integrará el banco de los suplentes en el último encuentro antes del parate por la Copa del Mundo. Su baja será suplida por Maximiliano Salas, que se juega las pocas fichas que le quedan para seguir en la segunda parte del año.
Pero no será el único nombre pesado que no saltará al campo de juego en el Monumental, ya que Eduardo Coudet también prescindió de los servicios del defensor Paulo Díaz y del volante colombiano Juan Fernando Quintero. En ambos casos, el futuro en la institución está en duda por decisión del propio cuerpo técnico.
Con muchos nombres importantes afuera de la plantilla, y otros que deben demostrar para asegurar su continuidad en el club, River cierra un primer semestre cargado de dudas futbolísticas, pero con la seguridad de que el cambio de aire y de nombres es necesario para elevar el nivel.