25 de mayo de 2026 - 20:45

"Estoy enfocado en la Selección Argentina": Thiago Almada evitó referirse a River Plate

En medio de las versiones que lo vinculan con el club de Núñez, el futbolista surgido en Vélez prefirió no alimentar especulaciones sobre su futuro.

Almada se marcharía del Atlético Madrid en el próximo mercado de pases, River sería una de las posibilidades.

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Los Andes | Redacción Deportes
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“No hablé con nadie, ahora estoy enfocado en la Selección”, señaló el futbolista surgido en Vélez al ser consultado por ESPN en el aeropuerto antes de sumarse a los entrenamientos de la Albiceleste. Incluso, cuando le preguntaron si le seducía la posibilidad de jugar en el Millonario, respondió con cautela: “No sé, la verdad”.

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El volante del Atlético sería uno de los números puestos en el equipo de Scaloni.

El futuro de Almada, envuelto en rumores

El presente del mediapunta en el Atlético de Madrid no terminó de ser el esperado. En su primera temporada bajo las órdenes de Diego Simeone alternó titularidades y suplencias, disputó 40 encuentros y aportó cuatro goles junto a dos asistencias. Sin embargo, nunca logró afianzarse plenamente dentro del equipo y desde Europa comenzaron a surgir rumores sobre una posible salida en el próximo mercado.

En ese contexto apareció el interés de River Plate, que sigue atentamente la situación del jugador pensando en reforzar el plantel para el segundo semestre. En Núñez reconocen que se trata de una negociación compleja, tanto por el valor de mercado del futbolista como por el contrato vigente hasta 2030 con el club madrileño, que desembolsó una cifra cercana a los 40 millones de euros para incorporarlo.

La Selección, la prioridad del volante

Más allá de las especulaciones, Almada evitó alimentar cualquier versión y volvió a remarcar que toda su atención está puesta en la posibilidad de disputar una nueva Copa del Mundo. “Estoy muy ansioso y feliz, esperando la lista. Ojalá pueda estar”, expresó el volante ofensivo, que se ganó un lugar importante dentro del ciclo de Scaloni gracias a sus recientes actuaciones en las Eliminatorias Sudamericanas.

Cristhian

Con goles clave frente a Uruguay y Colombia, además de una destacada actuación ante Brasil, el ex Vélez atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta argentina. Ese rendimiento le permitió posicionarse como una de las alternativas más valoradas por el cuerpo técnico para integrar la nómina de 26 futbolistas que viajarán al Mundial 2026.

River analiza un mercado ambicioso

Mientras tanto, River Plate también trabaja en otros movimientos de mercado. El nombre de Nicolás Otamendi aparece como una de las prioridades para reforzar la defensa, aunque en el Monumental también analizan posibles salidas tras la derrota en la final del Torneo Apertura.

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