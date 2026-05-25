Andrés Martínez Giardini hizo del esquí un estilo de vida

Este relato podríamos titularlo de Los Andes a Las Rocallosas y el principal papel lo ocuparía el especialista en esquí Andrés Martínez Giardini que es mendocino, tiene 34 años y en algún momento de su vida formó parte del equipo argentino de esquí sincronizado "con el que competimos a nivel internacional, obteniendo el tercer puesto mundial en 2022 y el primer puesto mundial en 2023", contó. El deportista es del signo Virgo, pues nació el 16 de Septiembre de 1991 y en la actualidad ejerce entre otras actividades como instructor profesional de esquí. Y esta es la historia de cómo se ligó a la nieve y al esquí..

Andrés Martínez es instructor profesional de esquí y desde hace ocho temporadas trabajo en Aspen Snowmass, Colorado, Estados Unidos, donde me desempeño desde la temporada 2017/18 dentro de una de las escuelas de esquí más reconocidas del mundo.

Desde el año 2022 se desempeño además como jurado oficial de freeride para IFSA y Freeride Sudamérica, evaluando competencias en Estados Unidos y Argentina. He participado como juez en eventos junior y de adultos, incluyendo competencias de 2, 3 y 4 estrellas, formando parte del crecimiento y profesionalización del freeride competitivo en la región.

El año pasado alcanzo la categoría Stage 4 dentro de Aspen Snowmass, una distinción reservada para un grupo muy reducido de instructores dentro de la compañía. Este nivel representa la máxima jerarquía técnica y profesional dentro de la escuela, reconociendo habilidades avanzadas de esquí, enseñanza, análisis técnico, liderazgo y formación de instructores.

team Esquí. Andrés Martínez y el equipo argentino de esquí sincronizado Gentileza

¿Practicaste algún otros deportes antes?

-Hockey a los 10 años. Futbol 11 en el club Banco Mendoza, de los 11 a 14 años y futbol de salon en el club regatas por 3 años. Desde los 15 a los 18

La vida de Martínez con el esquí

¿Cómo empezaste con esto del esquí?

-Mi padre me enseño a esquiar cuando tenia 5 años, y como el era fanático y lo sigue siendo, íbamos a esquiar un par de fines de semana al año a Las Leñas, Penitentes o Portillo, Chile.

-En ese momento yo veía a la gente que trabajaba y vivía en la montaña y siempre me intereso e intrigo como seria vivir en la nieve y en medio de la montaña, por eso a los 24 años, en el año 2016, luego de haberme recibido como Ingeniero Agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UN Cuyo, aprovechando que tenia tiempo libre, decidí ir a hacer un curso de instructor de esquí en las leñas, llamado IEF, el cual consiste en 8 días de cursado donde, en caso de aprobarlo, te habilita a trabajar en las leñas en caso que necesiten instructores. Tuve la suerte de aprobarlo y así fue que comencé a trabajar en las leñas como instructor. Luego conocí a una amiga que me hizo el contacto para trabajar en un centro de esquí de California, y al año siguiente gracias a un par de amigos y colegas de las leñas, logre entrar a la escuela de Aspen Colorado

¿La idea de ser instructor de esquí nació en algún momento, contame como fue ese día en que pensaste que esto lo elegirías por algunos meses al año?

-Nació de que siempre me gusto el deporte y quería probar que se sentía vivir en un lugar con nieve y en el medio de la montaña

-En el país hay una larga cordillera con 13 centros de eskí desde Puquios en Mendoza a Cerro Castor en Tierra del Fuego ¿Por que es un deporte que no es masivo en el país?

-No es masivo porque a pesar de que tengamos muchos centros de esquí, no abarca muchas ciudades y población a nivel nacional, pero si le preguntas a gente que vive en las ciudades donde hay centro de esquí, el gran porcentaje practica el deporte. Ademas es un deporte muy caro que se convierte en una actividad de lujo, actualmente se ha incrementado mucho el costo a valor dólar.

La vida en Aspen, Colorado

-Contame un poco ¿como es una temporada de esquí en Estados Unidos?

-En Estados Unidos, tengo la oportunidad de trabajar en algunos de los mejores centros de esquí a nivel internacional y siempre vamos a tener nieve para esquiar, para trabajar. La temporada normal en Estados Unidos consiste en comenzar a trabajar siempre los sábados de la temporada para lo que es el Día de Acción de Gracias, que es a fines de noviembre. Ahí, si la nevada ayuda, abren siempre para ese fin de semana y de ahí ya extiende la temporada hasta lo que es mitad de abril, casi fines de abril dependiendo cómo viene la temporada y la cantidad de gente. Siempre en Estados Unidos arranca la temporada con los fines de semana que va mucha gente, después las primeras semanas de diciembre son bastante tranquilas y después tenemos varios picos de temporada alta que es donde ya concurre mucha gente por el tema de vacaciones de invierno que tienen ellos, que es la época de Navidad que tienen dos semanas de vacaciones. Después hay una época que se llama Spring Week, que es una semana en febrero y después lo que es Spring Break, que son dos semanas a finales de marzo. Esos son como los picos más importantes de temporada. Después tienen otros feriados más cortos de fines de semana, que eso también hace que va a dar un flujo de gente. La mayor cantidad de personas son de nacionalidad estadounidense y después tenemos un gran, gran flujo de gente de Brasil, brasileños que van en la época de enero, que son sus vacaciones y después seguimos con un buen número que en los últimos años la verdad que se ha notado poco la baja de argentinos, más para lo que es fines de enero y después también tenemos un flujo de australianos, neozelandeses por el tema que también está en el hemisferio sur, que están en su verano y quieren aprovechar para esquiar.

-¿Hay algún lugar en el país donde se estudia para ser instructor de esquí?

-Existe AADIDESS, que es la asociación argentina de instructores de esquí y snowboard y pístelos socorridas, que son los que dictan cursos para que uno pueda obtener su titulación de instructor y poder trabajar, ya sea a nivel nacional o internacional, porque las titulaciones validan a nivel internacional también. Esta como carrera de instructor, o de instructorado, consiste en cinco niveles que dependen dependiendo del nivel de cada uno. y bueno, la voluntad y la destreza de cada uno es como los van pasando.

-No significa que sea un nivel por año, sino que hay que pasar una parte teórica y una parte técnica para poder acceder al siguiente nivel. Entonces, no hablamos de años, sino de niveles, porque puede durar más de un año poder obtener el nivel 1, por ejemplo. Ya cuando se obtienen los primeros tres niveles hasta el nivel 3, ahí se obtiene el certificado de instructor a nivel completo, que significa que somos un instructor completo en todos los sentidos.

-El nivel 1 y nivel 2 también sirve para trabajar de forma internacional, pero bueno, el tres es como que da engloba todo. Después el nivel 4 pasaría a ser como más un demostrador de la técnica argentina, y el nivel 5 es para poder dar clases a futuros instructores, o sea, ser instructor de instructores.

-Estos cursos se dictan a nivel nacional en todos los centros de esquí del país, siempre y cuando haya gente interesada en tomar los cursos, o sea, que haya alumnos y siempre que hayan profesores disponibles para dictar los cursos en ese centro de esquí.

-¿Qué le dirías a un joven que quiere hacer sus primeros pasos como instructor en Estados Unidos?

-Que es una experiencia que si puede realizarla es totalmente recomendable, porque te hace crecer de forma personal y profesional. Además te hace conocer la cultura, el país y también estar ahí hablando otro idioma, que es el inglés, no es poca cosa.

En la actualidad es accesible poder realizar esta experiencia, ya que hay muchos centros de esquí en Estados Unidos, no solo Aspen, que reciben extranjeros para que trabajen durante la temporada. y tenemos la oportunidad de poder acceder a una visa que es la visa J1, que es una visa de estudiante, que es la Work and Travel, que te permite ir a trabajar durante tu período de receso de verano acá en Argentina y te permite trabajar esos meses allá en Estados Unidos. Es una visa dentro de todo accesible, siempre está la posibilidad de que te la denieguen como cualquier tipo de visa, pero es súper accesible si cumplís con el rango etario que ellos te exigen.

¿Por que todos eligen Estados Unidos para trabajar de instructor? ¿no se puede hacer en en otro pais en el hemisferio norte?

-En verdad hay muchos países del hemisferio norte que reciben trabajadores de Argentina y que muchos argentinos están trabajando. Tengo muchos amigos trabajando por distintos países del hemisferio norte, no solo Estados Unidos, sino Canadá, España, Francia, Andorra, Japón y mucho otro Europa como Suiza, Austria. no es solo Estados Unidos, sino que Estados Unidos es lo más común para un rango etario joven por el tema de la visa work and travel, la visa J1, que es este programa que lo tramita a través de una empresa para poder irte a trabajar durante tu período de receso de verano como una experiencia de ir, trabajar y aprovechar a viajar.

-Pero en los otros países también se puede ir a trabajar, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de tema documentos para poder ir a trabajar a ese país y también la exigencia de certificación que te exige cada escuela para poder entrar a trabajar con ellos. los otros países capaz que no hay tantos jóvenes que van a hacer la experiencia, sino ya hay gente más profesional que se dedica al instructorado y que va a trabajar con un certificado y es su trabajo de tiempo completo.

-¿Cuándo no hay nieve que actividad desarrollas?

-Cuando no hay nieve, yo estoy el resto del año en Mendoza, acá a nivel de de ocio, deporte, realizo kitesurf, realizo bicicleta también. y a nivel profesional, soy ingeniero agrónomo, tengo mi propia marca de vino, así que estoy en el tema de la elaboración y comercialización del vino. y también hace unos años tuve la oportunidad de asociarme con un gran amigo para poder abrir acá en Mendoza lo que fue la primer sala de terapia postural activa, que es una terapia que se desarrolla tipo pilates para trabajar todo lo que es la postura, flexibilidad, movilidad y fortalecimiento de la zona media.

¿Haces temporada de nieve en Argentina?

-Acá en Argentina no realizo más temporadas de invierno, realicé durante muchos años en Las Leñas y después en Bariloche, en Cerro Catedral, pero desde el año 2023 decidí no hacer más doble temporada, sino quedarme acá en Mendoza el resto del año disfrutando de mi familia y amigos y de los negocios que tengo acá.

-Lo que sí puede pasarnos a los instructores a veces es, al tener muy buena relación con algunos alumnos, esos alumnos cada vez que van a esquiar te llaman, te piden que los acompañes, que vayas con ellos. Así que esa es la única razón por la cual a veces sí trabajo en Argentina como instructor de esquí, si es a modo de ir con algún cliente a esquiar durante, por ejemplo, unos días o una semana.

¿Cuales son los lugares más copados en Estados Unidos para trabajar de instructor de ski?

-Mira, todos los lugares en Estados Unidos son muy copados para ir a trabajar. hay centros de esquí por todo el país, lo que puede variar es la calidad de nieve, el tipo de nieve en distintos lugares. Por ejemplo, en Colorado la nieve es nieve seca, un clima seco, lo cual hace que la calidad de la nieve sea una de las mejores del mundo. En la costa este, lo más cerca de Nueva York, hay un poco más frío, la nieve es más dura, más congelada, entonces, puedes tener más días de nieve dura, de hielo y en la costa oeste tener un clima más húmedo, puedes tener algunos días de lluvia, la nieve un poco más húmeda, más pesada, pero las vistas y los paisajes también son hermosos, entonces, no creo que haya un lugar mejor que el otro, sino que depende de lo que uno está buscando.

¿El cambio climático se está notando en tu actividad?

-Se ha notado un poco en la baja de precipitación, sobre todo acá en Mendoza, pero si bien ha bajado, hay años que también tenemos muy buenas temporadas y las precipitaciones son muy altas, tenemos muy buena cantidad de nieve. Entonces también depende del año, si es un año que va a caer precipitación o no, eso es muy variante, no es que vamos en una baja constante de precipitación y un año es peor que el otro. Hay años que son malos, años que son buenos. y en Estados Unidos, por suerte, no he tenido malas temporadas, salvo este año, este año sí fue una muy mala temporada de nieve, así todo precipitó y pudimos trabajar bien, pero hemos tenido temporadas de mucha nieve y después otras de no tanta nieve.

-¿Qué cosas que podas contar te han pasado como anécdota en esto de trabajar en la nieve?

-Anécdotas así que se me venga rápido la cabeza. En Estados Unidos, en Aspen, tenemos mucho contacto con gente capaz, famosa o conocida, o capaz que gente muy importante a nivel mundial, pero que no son tan conocidos a nivel social. Entonces nos ha pasado capaz trabajar con gente que no sabemos quién es y después la buscamos por internet y vemos que es una persona importante o estar esquiando y ver algún famoso y y jalar. Por suerte, la gente es muy respetuosa. Bueno, mismo a nosotros como instructores no nos permiten en los pies que no estemos ahí yendo a a saludar a los famosos, que estemos ahí encima de los, porque respetan mucho lo que es el espacio y saben que la gente también va a disfrutar. Entonces la idea es que pueda ir a disfrutar el deporte sin sentirse invadido.

¿Hay muchos mendocinos que son instructores?

-Hay muchos mendocinos trabajando de instructores aquí. En Aspen somos una buena cantidad, que obviamente nos conocemos entre todos, somos todos amigos, pero no solo en Aspen, sino en toda esta unión hay muchos mendocinos trabajando por las líneas. También conozco a muchos instructores. Entonces sé que algunos han ido a trabajar a Canadá, muchos trabajando en Andorra, en distintas partes de Europa, incluso también en Japón. Pero sí, somos una buena cantidad.

¿Es una moda ser instructor de esquí?

No, no es una moda, sino que es más un estilo de vida, porque también te tiene que gustar trabajar con gente, trabajar en la nieve, en el frío, estar viviendo el invierno. No creo que sea una moda, sino que si lo realizas es porque en verdad te gusta. Entiendo que mucha gente sí empezó a ir cada vez más hasta por el tema económico, porque la verdad que es un buen plus económico. y muchos han continuado no solo por eso, sino también porque les gusta el estilo de vida.