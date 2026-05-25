Mosquera apostó por España, rechazó a Colombia y terminó sin Mundial 2026

Mundial 2026: sin Sebastián Villa y con Kevin Castaño, la lista de la Selección de Colombia

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El zaguero de Arsenal había apostado por consolidarse dentro del proyecto de Luis de la Fuente, pero finalmente no logró meterse entre los 26 convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Mosquera contaba con doble nacionalidad y durante mucho tiempo estuvo en el radar de la selección colombiana. Sin embargo, el futbolista optó por representar a España, país en el que realizó todo su proceso formativo internacional.

El zaguero tenía la posibilidad de representar a España o a Colombia por su doble nacionalidad, pero se decidió por la selección europea.

La elección parecía lógica por el recorrido que venía teniendo en las juveniles españolas y por sus recientes convocatorias a la selección mayor. Incluso había participado de concentraciones y amistosos durante este último tiempo.

Pero la decisión de Luis de la Fuente de dejarlo afuera de la lista mundialist a cambió completamente el panorama y lo dejó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.

Los 26 convocados por Luis de la Fuente a la Selección de España

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Una gran temporada que no alcanzó

La ausencia de Mosquera sorprendió especialmente por su rendimiento en Arsenal. Durante la última temporada disputó 34 partidos oficiales, sumó más de 1.900 minutos y fue parte del plantel campeón de la Premier League.

Además, integró el equipo inglés que alcanzó la final de la Champions League, consolidándose como uno de los defensores jóvenes con mayor proyección en Europa.

Pese a ese presente, España decidió apostar por otros nombres en la última línea y el defensor terminó siendo uno de los grandes ausentes de la convocatoria.

España se ilusiona con pelear el título

Entre los defensores convocados por Luis de la Fuente aparecen nombres como Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Al anunciar la lista, el entrenador español remarcó las aspiraciones del seleccionado europeo de cara al Mundial.

“¿Estamos entre los favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero eso no garantiza nada”, sostuvo el DT, que además ubicó a Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y Portugal entre los principales candidatos.