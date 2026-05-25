25 de mayo de 2026 - 19:41

Mosquera apostó por España, rechazó a Colombia y terminó sin Mundial 2026

El defensor de Arsenal no fue convocado por la selección española para la Copa del Mundo y se quedó sin chances de disputar el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

El defensor colombiano Cristhian Mosquera se quedó sin posibilidades de jugar el Mundial.&nbsp;

El defensor colombiano Cristhian Mosquera se quedó sin posibilidades de jugar el Mundial. 

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Leé además

Parte médico de Lionel Messi: ¿Qué tiene el capitán y cuándo vuelve a las canchas?

Parte médico de Lionel Messi: ¿Qué tiene el capitán y cuándo vuelve a las canchas?

Por Redacción Deportes
Sebastián Villa, la gran figura de Independiente Rivdaavia, no estará en el Mundial 2026 con la Selección de Colombia por decisión de su DT Néstor Lorenzo. 

Mundial 2026: sin Sebastián Villa y con Kevin Castaño, la lista de la Selección de Colombia

Por Redacción Deportes

El zaguero de Arsenal había apostado por consolidarse dentro del proyecto de Luis de la Fuente, pero finalmente no logró meterse entre los 26 convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

image
El zaguero tenía la posibilidad de representar a España o a Colombia por su doble nacionalidad, pero se decidió por la selección europea.

El zaguero tenía la posibilidad de representar a España o a Colombia por su doble nacionalidad, pero se decidió por la selección europea.

La decisión que hoy toma otra dimensión

Mosquera contaba con doble nacionalidad y durante mucho tiempo estuvo en el radar de la selección colombiana. Sin embargo, el futbolista optó por representar a España, país en el que realizó todo su proceso formativo internacional.

La elección parecía lógica por el recorrido que venía teniendo en las juveniles españolas y por sus recientes convocatorias a la selección mayor. Incluso había participado de concentraciones y amistosos durante este último tiempo.

Pero la decisión de Luis de la Fuente de dejarlo afuera de la lista mundialista cambió completamente el panorama y lo dejó sin posibilidades de disputar el Mundial 2026.

Los 26 convocados por Luis de la Fuente a la Selección de España

image

Una gran temporada que no alcanzó

La ausencia de Mosquera sorprendió especialmente por su rendimiento en Arsenal. Durante la última temporada disputó 34 partidos oficiales, sumó más de 1.900 minutos y fue parte del plantel campeón de la Premier League.

Además, integró el equipo inglés que alcanzó la final de la Champions League, consolidándose como uno de los defensores jóvenes con mayor proyección en Europa.

Pese a ese presente, España decidió apostar por otros nombres en la última línea y el defensor terminó siendo uno de los grandes ausentes de la convocatoria.

España se ilusiona con pelear el título

Entre los defensores convocados por Luis de la Fuente aparecen nombres como Aymeric Laporte, Pau Cubarsí, Eric García, Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Al anunciar la lista, el entrenador español remarcó las aspiraciones del seleccionado europeo de cara al Mundial.

“¿Estamos entre los favoritos? Sí. ¿Somos capaces de ganar el Mundial? Sí. Pero eso no garantiza nada”, sostuvo el DT, que además ubicó a Argentina, Francia, Brasil, Inglaterra y Portugal entre los principales candidatos.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El director técnico de España, Luis de la Fuente, hizo pública la convocatoria oficial del combinado español

España presentó su lista para el Mundial 2026 y ratificó la revolución joven de Luis de la Fuente

Por Redacción Deportes
De la Fuente excluye al Real Madrid de la lista de España para el Mundial 2026

Con jóvenes lesionados y sin jugadores del Real Madrid: se confirmó la lista de España para el Mundial 2026

La Justicia española prohibió la emisión de El Rosco en programas de televisión.

La Justicia española prohibió la emisión de "El Rosco" en programas de televisión: los motivos

Vista de la manifestación a su paso por el Arco de la Victoria en Moncloa durante la marcha por la dignidad para pedir la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez convocada por la plataforma Sociedad Civil Española este sábado en Madrid.

Miles de personas marchan en las calles de España para pedir la renuncia de Pedro Sánchez