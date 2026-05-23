La Justicia española prohibió la emisión de "El Rosco" en programas de televisión: los motivos

El Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia que obliga a la empresa de medios de comunicación, Atresmedia , prohibir la emisión del juego "El Rosco" durante el reconocido programa a nivel mundial "Pasapalabra" .

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Los argumentos se centran en que la prueba final para ganar el juego consistituye una obra protegida por la propiedad intelectual, cuya titularidad corresponde a la empresa holandesa MC&F , según detalló la agencia EFE.

La compañía dueña de "El Rosco" alegó ante la Justicia que se trata de "un formato televisivo desarrollado, estructurado y con suficiente complejidad, no una idea inicial o general" , por lo que no acepta que se integre como atractivo principal en el programa "Pasapalabra" o en ningún otro programa.

El Tribunal Supremo de España confirmó la sentencia que obliga a la cadena Antena 3 a dejar de emitir "El Rosco"

En tanto, la resolución valida la posibilidad de imponer condenas a quienes incumplan con la prohibición ahora impuesta, debiendo pagar indemnizaciones por daños. De esta manera, el canal de televisión español Antena 3 se vio obligado a dejar de emitir la prueba de "El Rosco".

Por su lado, desde la cadena aseguraron que continuarán emitiendo temporalmente el juego en "Pasapalabra" mientras analizan qué hacer con la prueba final del programa.

Qué es "El Rosco"

"El Rosco" consiste en una prueba donde dos participantes deben adivinar palabras mediante su definición, en el menor tiempo posible y en orden alfabético. Las letras se agrupan en un círculo (de allí el nombre "Rosco") y el concursante debe pensar en palabras que empiecen o contengan la letra que se menciona. Quien complete sin errores el Rosco, será el ganador.

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El formato del juego establece una importante suma de dinero a quienes ganen "El Rosco", con la particularidad de que, si mantienen un alto puntaje en relación a su contrincante, pueden seguir participando durante días, lo que aumenta el monto final.

"El Rosco" en Argentina

En Argentina, el formato también se encuentra dentro de "Pasapalabra", programa que fue emitido por eltrece y ahora por Telefe, siempre conducido por Iván de Pineda.

El último ganador de "El Rosco" en Argentina fue Brian Parkinson, en 2021 quien se consagró campéon tras completar las 25 respuestas correctas del desafío final luego de 53 programas consecutivos. El participante ganó un premio total de $1.760.000, compuesto por el pozo acumulado y el dinero que había reunido durante sus participaciones anteriores.