25 de mayo de 2026 - 17:24

El calor en Roland Garros impacta en los jugadores de tenis

Enfrentan condiciones de temperaturas que promedian los 33 °C. Esto agota a los jugadores, quienes buscan estrategias para adaptarse a un tenis extremo

Tenis. No hay registro de un torneo Abierto de Francia con una temperatura tan intensa

Tenis. No hay registro de un torneo Abierto de Francia con una temperatura tan intensa

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Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

Los tenistas que compiten en el Abierto de Francia de tenis han señalado que no han experimentado un calor tan intenso en Roland Garros desde los Juegos Olímpicos de París, que se llevaron a cabo en julio y agosto de 2024.

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Además de ser incómodas para los aficionados y los jugadores, estas condiciones calurosas han hecho que la pista sea más rápida, alterando el ritmo del juego. La cuatro veces campeona del Abierto de Francia, Iga Swiatek, expresó que "es muy diferente. Quizá hizo tanto calor en los Juegos Olímpicos, pero las pelotas eran distintas, así que no lo trataría como el mismo torneo", tras vencer a Emerson Jones con un contundente 6-1, 6-2.

¿Qué pasa en Rolland Garros?

Los jugadores han recurrido a colocar bolsas de hielo alrededor del cuello durante los cambios de lado para mantenerse frescos, mientras que los espectadores se refugian bajo aspersores para mitigar el calor.

Daria Kasatkina, después de su victoria ante Zeynep Sonmez, comentó: "No recuerdo la última vez que hizo tanto calor en Roland Garros. Quizá un día. Pero lo vamos a tener toda la semana".

La intensidad del calor ha generado partidos con más altibajos, como lo explicó Kasatkina: "De repente puedes levantarte del banco y sentir que tu concentración bajó. Así que esta es una batalla que también tienes que ganar. Quien se adapte mejor a las condiciones de hoy se lo lleva".

Sin protocolos para una competencia tórrida

A diferencia de otros torneos como el Abierto de Australia, que cuenta con un protocolo estricto para el manejo del calor, los organizadores del Abierto de Francia no han respondido sobre si tienen un protocolo similar.

Sin embargo, algunos jugadores, como Alex de Minaur, han expresado que prefieren jugar en calor. "Siempre he preferido condiciones calurosas y vivas a que haga frío en una pista de tierra batida, porque siento que puedo desplegar un poco más mi tenis de toda la cancha en este tipo de superficie", afirmó tras su victoria.

El estadounidense Alex Michelsen, quien también avanzó en el torneo, coincidió: "Definitivamente es bueno para nosotros los estadounidenses. Por lo general tenemos un gran saque, una gran derecha, un gran juego desde el fondo y nos gusta jugar al ataque.

"Cuando hace muchísimo calor, la pelota se mueve por el aire muy rápido. Me puse muy contento cuando vi el pronóstico", dijo.

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