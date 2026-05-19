Las chicas argentinas empezaron con el pie derecho en Roland Garros

Las tenistas argentinas comenzaron con buen pie la fase clasificatoria para el cuadro principal femenino del Abierto de Roland Garros , el segundo Grand Slam de la temporada que se disputa en la ciudad de París, donde Luisina Giovanini, Julia Riera y María Lourdes Carlé ganaron sus respectivos partidos de la primera ronda, tal como había sucedido en la víspera con Jazmín Ortenzi.

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Giovanini, de 19 años y ubicada en el puesto 189º del ranking WTA, se impuso cómodamente ante la española Eva Guerrero Álvarez (26 años, 269º del mundo) por 6/0 y 6/2, en 1 hora y 5 minutos de juego.

En semifinales, la tenista cordobesa chocará con la estadounidense Ashlyn Krueger (107º), tercera preclasificada en la etapa de la clasificación.

Por su parte, la pergaminense Julia Riera (180º), por su parte, derrotó con más sacrificio a la checa Laura Samson (18 años, 156º del ranking WTA), en tres sets, luego de 2 horas y 43 minutos de partido.

La argentina, de 23 años, se impuso por 6/4, 6/7 (9-7) y 6/1, y chocará en semifinales de la “qualy” ante la estadounidense Robin Montgomery.

Más tarde, también ganó con esfuerzo la bonaerense de Daireaux María Lourdes Carlé (209°), quien derrotó a la suiza Rebeka Masarova (132°) por 6/3, 4/6 y 6/3, tras 2 horas y 11 minutos de partido.

Carlé jugará en la segunda ronda frente a la uzbeka María Tomofeeva (119°), quien venció a la canadiense Cadence Brace (202°) por 6-1 y 6-3.

Hay que recordar que la oriunda de Chilecito Jazmín Ortenzi (152º) superó la primera ronda, tras debutar con un triunfo ante la neerlandesa Arantxa Rus (149º) por 6/4, 1/6 y 7/6 (12-10), luego de una hora y 27 minutos de partido.

Este miércoles, Ortenzi buscará su lugar en la final de la “qualy” ante la rusa Alina Korneeva (18 años, 120º del ranking WTA).