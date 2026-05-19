El Arsenal es campeón de la Premier League gracias al empate de Manchester City: el festejo tras 22 años

Sin jugar, el Arsenal se consagró campeón de la Premier League de Inglaterra, luego del empate 1-1 del Manchester City ante el Bournemouth, en un encuentro correspondiente a la fecha 37 disputado este martes. Así, cortó una racha de 22 años sin dar la vuelta olímpica en el principal certamen de Gran Bretaña.

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El Manchester City, que este lunes se vio convulsionado luego de que se filtrara la noticia de que su director técnico Pep Guardiola iba a dejar el cargo después de 10 años, estaba obligado a ganar para llegar a la última fecha con chances de arrebatarle el título al Arsenal. Sin embargo, las cosas se dieron de la peor forma posible para los Citizenz y solo pudieron conformarse con la igualdad.

El Bournemouth se había puesto en ventaja gracias al gol del delantero francés Eli Kroupi a los 39 minutos del primer tiempo. La anotación llegó con una impresionante definición al ángulo desde el borde del área, tras recibir un buen pase por parte de su compatriota Adrien Truffert.

Pese a insistir de manera desesperada, el City solo pudo llegar a la igualdad recién a los 94 minutos , a través de un remate cruzado del delantero noruego Erling Haaland. En los últimos segundos tuvo una nueva aproximación, pero le faltó eficacia en los últimos metros.

Con este empate, el Manchester City no pudo llevar la pelea por el título en la Premier League a la última fecha, ya que terminó esta jornada con 78 puntos y a cuatro del líder Arsenal, con solo tres por disputar.

El emotivo video que armó Arsenal para festejar el campeonato:

Embed Arsenal es campeón y armaron este hermoso video contando toda la temporada hasta el tan ansiado título.



Realmente espectacular. pic.twitter.com/kjYMouaT1U https://t.co/5clhOYLiHC — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 19, 2026

De esta manera, los Gunners, dirigidos por el español Mikel Arteta y que cuenta con el argentino Gabriel Heinze en el cuerpo técnico, pudieron cortar con una de las mayores sequías de su historia y volvieron a gritar campeón en la Premier League después de 22 años.

Cabe destacar que la última consagración del equipo londinense se había dado en el 2004, en la histórica campaña de Los Invencibles, que lograron terminar aquella temporada invictos en la liga inglesa.

El festejo, teniendo en cuenta que la noticia los encontró sin jugar un partido oficial, se limitó a las redes sociales. Allí, el club inglés compartió un emotivo video donde su principal referente institucional, Arsene Wenger repasa toda la campaña que los deja como el mejor equipo del país.