Manchester United prepara un gran golpe en la Premier League con el fichaje de Alexis Mac Allister

El volante argentino del Liverpool aparece en el radar del Manchester United como una de las prioridades para reforzar el mediocampo de cara al verano europeo.

Según medios británicos, United ve en Mac Allister (27) una pieza que puede aportar experiencia, equilibrio y dinámica en el mediocampo, aunque la histórica rivalidad entre ambos clubes complica cualquier negociación directa entre Liverpool y Manchester United, algo que no ocurre desde 1964 cuando un jugador cruzó directamente entre los dos equipos.

image El argentino, que llegó a Liverpool desde Brighton & Hove Albion en 2023 por una cifra cercana a las 55 millones de libras y firmó contrato hasta 2028, vive un momento irregular en el equipo y eso ha alimentado especulaciones sobre su futuro. A pesar de que el Manchester United explora distintas opciones para el mediocampo, incluyendo otros nombres en su lista de prioridades, el interés en Mac Allister cobra relevancia por su recorrido en Inglaterra y su capacidad para marcar la diferencia en la mitad de la cancha.

En las últimas horas, sin embargo, especialistas en mercado aclararon que aún no hay negociaciones formales ni acuerdos concretos iniciados entre Manchester United y el mediocampista, y que todo dependerá de factores como la clasificación a la Champions League del club de Manchester y la definición de la próxima dirección técnica.l

image La posible llegada de Alexis Mac Allister podría marcar un hito entre ambos clubes De concretarse, la llegada de Alexis Mac Allister al Manchester United no solo significaría un refuerzo de jerarquía para su mediocampo, sino también un movimiento de alto impacto dentro de la Premier League. No es habitual que figuras consolidadas crucen de manera directa entre dos gigantes históricos, y mucho menos entre instituciones con una rivalidad tan marcada, lo que elevaría aún más la repercusión del traspaso.