Bernardo Llaver sumó otro podio y sigue firme en la cima del campeonato

El mendocino Bernardo Llaver (Honda-Coiro Competición) volvió a ser protagonista y se llevó un valioso podio tras finalizar tercero en la quinta fecha del Campeonato de Turismo Carretera 2000, disputada en el Parque de la Velocidad de San Jorge, en la provincia de Santa Fe . El triunfo en la segunda final de la jornada quedó en manos de Luis José Di Palma (Citroën – Aimar Motorsport), seguido por Lucas Bohdanowicz (Renault – ACRA Ambrogio Racing), mientras que el piloto de Mendoza completó el podio y se mantiene como líder del campeonato.

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El fin de semana había comenzado de gran manera para “Berni”, quien se quedó con la pole position en la primera carrera. Sin embargo , en esa competencia no pudo sostener el ritmo y finalizó en la quinta colocación, en una prueba que terminó ganando Juan Ignacio Concina (Renault – ACRA Ambrogio Racing).

En el circuito de San Jorge, Santa Fe, se disputó la quinta fecha del Turismo Carretera 2000, donde el piloto mendocino volvió a ser protagonista.

En la segunda final, Llave r volvió a mostrarse competitivo y sostuvo su protagonismo a lo largo de toda la carrera, aunque no logró alcanzar los puestos de vanguardia. Desde el inicio, la competencia tuvo a Concina y Di Palma al frente, con Bohdanowicz y el mendocino en la segunda fila, en una grilla muy apretada que anticipaba una lucha intensa.

Concina intentó tomar el liderazgo, pero rápidamente fue superado por Di Palma y Bohdanowicz, que pasaron a comandar el ritmo inicial. Detrás, Llaver se mantenía expectante, en un segundo pelotón que también integraban Mario Valle y Echevarría.

image “Berni” logró la pole en la carrera del sábado, aunque finalmente terminó en la quinta posición. prensaturismocarretera2000

Neutralización y relanzamiento clave

Con el paso de las vueltas, Di Palma logró hacer una leve diferencia, mientras Bohdanowicz se consolidaba segundo y Llaver se afirmaba en el tercer lugar. La neutralización por el ingreso del Pace Car, a raíz del abandono de Christian Dose, reagrupó el pelotón y le dio un nuevo matiz a la carrera.

En el relanzamiento, Bohdanowicz intentó sorprender, pero Di Palma volvió a tomar el control y, a partir de allí, construyó una victoria sólida. Detrás, el mendocino sostuvo su lugar en el podio, sin poder recortar la distancia con los líderes.

Llaver sigue líder del campeonato

La bandera a cuadros confirmó el triunfo de Di Palma, escoltado por Bohdanowicz y con Llaver en el tercer puesto, resultado que le permite seguir firme en lo más alto del campeonato con 296 puntos. Lo siguen Di Palma con 280, Bohdanowicz con 251, Krujoski con 245 y Ardusso con 243.

La próxima fecha será el 13 y 14 de junio en el autódromo de Rosario, donde el Turismo Carretera 2000 volverá a compartir escenario con el Turismo Pista.