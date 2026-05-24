"Queremos estar en la cima": la fuerte declaración de entrenador de Godoy Cruz

El entrenador de Godoy Cruz, Pablo De Muner celebró la goleada 4 a 0 frente All Boys , aunque remarcó que el equipo aún tiene aspectos por mejorar. E l Tomba volvió a ganar con contundencia después de mucho tiempo y se afirma en la tabla en Primera Nacional.

En el segundo duelo que juega en condición de local, el entrenador volvió a sumar una victoria, esta vez más que contundente y, además el equipo mantuvo el arco en cero.

" La verdad, que es un gran resultado y estoy muy contento por el equipo que hizo un gran trabajo y golpeó en el momento justo. Es un resultado que el equipo necesitaba. Un triunfo de esta naturaleza aporta mucha confianza. No sufrimos y cerramos bien el partido", comenzó diciendo el entrenador.

Y continuó: “Siento que estamos encaminados, pero hay que tener mesura, porque tenemos mucho para mejorar y muchos objetivos por mejorar. Creo que necesitamos relacionarnos mejor con la pelota. Por momentos el equipo quiere jugar de forma muy directa y tenemos que saber asociarnos mejor para tener más claridad”, analizó.

El DT destacó que los triunfos sirven como respaldo, pero insistió en la idea de juego: “Estos triunfos afirman. Está bueno que suceda, pero más allá de ganar o perder tenemos que saber a qué juega Godoy Cruz. Eso es lo que nos va a mantener la ilusión encendida. Seguro habrá partidos que nos cuesten, pero tenemos margen para mejorar”.

image Godoy Cruz vs All Boys Prensa Godoy Cruz

Una goleada para ilusionarse

También valoró el acompañamiento del público y la relación con el hincha: “Me pone contento ver a la gente feliz. Necesitamos mantener esa buena relación con ellos. El hincha es muy importante para nosotros. Una victoria y un funcionamiento como el de hoy nos acercan a la gente. La gente necesita saber que estamos trabajando. Tenemos que crecer, pero también creer. Estamos construyendo y es un desafío que tenemos claro”.

Sobre el rendimiento del equipo, explicó: “Sí, el resultado es reflejo de la idea. Mantuvimos el arco en cero y convertimos en momentos clave. El primero llegó de pelota parada, algo que no veníamos teniendo. Hicimos goles de distintas maneras. Nos defendimos con la pelota, que es lo que quiero para mis equipos: tener el protagonismo nosotros”.

image Pablo De Muner, entrenador de Godoy Cruz Prensa Godoy Cruz

De Muner movió el equipo y acertó

Y agregó: “Hoy encontramos soluciones desde el banco. Los cambios nos dieron respuestas. En los últimos dos partidos logramos esa virtud. Queremos asumir el protagonismo, aunque habrá partidos en los que podamos y otros en los que no. Hoy fuimos contundentes y golpeamos en los momentos justos, y eso es muy importante”.

Por último, hizo un análisis del proceso y los objetivos: “Estoy terminando de conocer a los futbolistas. De cada entrenamiento y partido sacamos conclusiones para ser más precisos. Esto es un paso adelante, pero hay que tener calma. Tenemos que mejorar de visitante, que es una deuda pendiente”.

Consultado sobre los equipos candidatos al ascenso, cerró con humor: “¿Quiénes están en condiciones de ascender? Y… nosotros”, dijo entre risas. “Hay equipos que vienen bien, con procesos largos y entrenadores que se han mantenido. Nosotros estamos en un contexto diferente. Pero el objetivo es estar entre los tres primeros al final del semestre, pero después queremos estar arriba. En la punta”, ratificó el entrenador.