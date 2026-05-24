24 de mayo de 2026 - 18:33

Godoy Cruz recuperó la memoria con una goleada contundente

El Tomba mostró su mejor versión futbolística en mucho tiempo y superó con claridad y goleó All Boys 4 a 0, por la fecha 15 de Primera Nacional.

El Tomba se impone 2 a 0 ante el Albo. El primero lo marcó el Flaco Burgos (foto), quien abrió la cuenta para el equipo de De Muner.

El Tomba se impone 2 a 0 ante el Albo. El primero lo marcó el Flaco Burgos (foto), quien abrió la cuenta para el equipo de De Muner.

Foto:

Prensa Godoy Cruz
Los Andes | Sergio Faria
Por Sergio Faria

Leé además

El Verdinegro vence al Cruzado por 1 a 0, gol que convirtió sobre el cierre de la primera etapa, Hachem. 

Deportivo Maipú perdió en San Juan y cortó su racha positiva con Echeverría

Por Redacción Deportes
Franco Colapinto tuvo una jornada sabatina maravillosa y saldrá en el décimo lugar este domingo en el GP de Fórmula 1 de Canadá

Franco Colapinto celebró su destacado 10° puesto en la clasificación de Canadá

Por Redacción Deportes

El Expreso consiguió una victoria de esas que sirven para ratificar aspiraciones. Más allá del rival, mostró identidad, contundencia y señales de un camino que el conjunto tombino intenta consolidar desde hace tiempo. Además, volvió a convertir en cantidad, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.

Un triunfo para recuperar confianza

El equipo de Pablo De Muner llegaba golpeado tras la derrota por la mínima ante Los Andes. Por eso, en su tercer partido al frente del Tomba, el entrenador decidió meter mano en el equipo y apostó por Misael Sosa desde el arranque, una titularidad que el volante venía pidiendo desde hace tiempo. También regresó Ulariaga al once inicial.

image
Godoy Cruz vs All Boys

Godoy Cruz vs All Boys

Si bien All Boys atraviesa un presente complicado y estrenaba entrenador, Godoy Cruz hizo pesar la localía en el Feliciano Gambarte. A los pocos minutos, Burgos abrió el marcador para desatar el delirio en las tribunas de la Bodega.

El Tomba sufrió en el arranque, pero con el paso de los minutos encontró el control del juego gracias al trabajo de Pozzo, Sosa y Poggi en la mitad de la cancha. El equipo mendocino detectó debilidades en los laterales del Albo y desde allí construyó gran parte de sus ataques.

El Tomba encontró fútbol y contundencia

Con Ulariaga y Pino como referencias ofensivas, el Expreso empezó a marcar diferencias. A Purita, Zafarana y Quiróz les costó contenerlos y el local comenzó a generar situaciones claras frente al arco defendido por Carrizo.

image
Misael Sosa una de las figuras en el triunfo frente al Albo.

Misael Sosa una de las figuras en el triunfo frente al Albo.

A los 14 minutos, Burgos abrió el camino y luego llegaron varias chances para ampliar la ventaja, aunque Ulariaga y Pino no lograban definir. Sin embargo, Misael Sosa se transformó en una pieza clave, recuperando y distribuyendo el juego con criterio. En una habilitación por derecha, Pino sacó un gran remate y marcó un golazo para que el Tomba se fuera al descanso con una ventaja tranquilizadora.

En el complemento, All Boys adelantó sus líneas con algunas variantes y logró inquietar a Ramírez. El arquero tombino volvió a responder en un momento de incertidumbre en el que la visita tuvo oportunidades para descontar.

El Gambarte volvió a festejar

Pero a los 13 minutos llegó el golpe definitivo: un pelotazo largo encontró a Pino, que definió para marcar el tercero y llevar tranquilidad. Cuatro minutos más tarde, el propio delantero luchó una pelota y asistió a Ulariaga, que definió mano a mano ante el arquero para sellar el 4 a 0.

Fue delirio total en la Bodega. Godoy Cruz jugó uno de sus mejores partidos en mucho tiempo y, además de la superioridad futbolística, logró reflejarla en el resultado. Una goleada clara y contundente para volver a ilusionarse en grande.

Godoy Cruz vs. All Boys seguilo minuto a minuto

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La eliminación de la Copa Sudamericana sentenció el futuro del entrenador que no tuvo un buen semestre. 

Racing echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Sudamericana

Por Redacción Deportes
Detuvieron a cinco jóvenes que asaltaron a un chofer de aplicación en Godoy Cruz

Godoy Cruz: detuvieron a jóvenes que asaltaron a un chofer de aplicación y le robaron el auto

Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz.

Un hombre murió tras perder el control de su auto y caer a un canal en Godoy Cruz

vuelco en godoy cruz: un conductor resulto herido tras perder el control en el acceso sur

Vuelco en Godoy Cruz: un conductor resultó herido tras perder el control en el Acceso Sur