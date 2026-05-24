Godoy Cruz recuperó la memoria con una goleada contundente

Godoy Cruz encontró la recuparación con un triunazo frente a All Boys y continúa en Zona de Reducido tras golear 4 a 0 al equipo de Floresta, en uno de los encuentros correspondientes a la fecha 15 de la Primera Nacional.

El Expreso consiguió una victoria de esas que sirven para ratificar aspiraciones. Más allá del rival, mostró identidad, contundencia y señales de un camino que el conjunto tombino intenta consolidar desde hace tiempo. Además, volvió a convertir en cantidad, algo que no sucedía desde hace mucho tiempo.

El equipo de Pablo De Muner llegaba golpeado tras la derrota por la mínima ante Los And es. Por eso, en su tercer partido al frente del Tomba, el entrenador decidió meter mano en el equipo y apostó por Misael Sosa desde el arranque, una titularidad que el volante venía pidiendo desde hace tiempo. También regresó Ulariaga al once inicial.

Si bien All Boys atraviesa un presente complicado y estrenaba entrenador, Godoy Cruz hizo pesar la localía en el Feliciano Gambarte. A los pocos minutos, Burgos abrió el marcador para desatar el delirio en las tribunas de la Bodega.

El Tomba sufrió en el arranque, pero con el paso de los minutos encontró el control del juego gracias al trabajo de Pozzo, Sosa y Poggi en la mitad de la cancha. El equipo mendocino detectó debilidades en los laterales del Albo y desde allí construyó gran parte de sus ataques.

El Tomba encontró fútbol y contundencia

Con Ulariaga y Pino como referencias ofensivas, el Expreso empezó a marcar diferencias. A Purita, Zafarana y Quiróz les costó contenerlos y el local comenzó a generar situaciones claras frente al arco defendido por Carrizo.

image Misael Sosa una de las figuras en el triunfo frente al Albo. Prensa Godoy Cruz

A los 14 minutos, Burgos abrió el camino y luego llegaron varias chances para ampliar la ventaja, aunque Ulariaga y Pino no lograban definir. Sin embargo, Misael Sosa se transformó en una pieza clave, recuperando y distribuyendo el juego con criterio. En una habilitación por derecha, Pino sacó un gran remate y marcó un golazo para que el Tomba se fuera al descanso con una ventaja tranquilizadora.

En el complemento, All Boys adelantó sus líneas con algunas variantes y logró inquietar a Ramírez. El arquero tombino volvió a responder en un momento de incertidumbre en el que la visita tuvo oportunidades para descontar.

El Gambarte volvió a festejar

Pero a los 13 minutos llegó el golpe definitivo: un pelotazo largo encontró a Pino, que definió para marcar el tercero y llevar tranquilidad. Cuatro minutos más tarde, el propio delantero luchó una pelota y asistió a Ulariaga, que definió mano a mano ante el arquero para sellar el 4 a 0.

Fue delirio total en la Bodega. Godoy Cruz jugó uno de sus mejores partidos en mucho tiempo y, además de la superioridad futbolística, logró reflejarla en el resultado. Una goleada clara y contundente para volver a ilusionarse en grande.

Godoy Cruz vs. All Boys seguilo minuto a minuto