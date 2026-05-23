23 de mayo de 2026 - 19:45

Racing echó a Gustavo Costas tras la eliminación en la Sudamericana

La dirigencia encabezada por Diego Milito resolvió finalizar el ciclo del entrenador luego de la eliminación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Sebastián Romero y Luciano Aued asumirán de manera interina.

La eliminación de la Copa Sudamericana sentenció el futuro del entrenador que no tuvo un buen semestre.&nbsp;

La eliminación de la Copa Sudamericana sentenció el futuro del entrenador que no tuvo un buen semestre. 

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Los Andes | Redacción Deportes
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La decisión de Milito y el interinato

La resolución fue impulsada por Diego Milito y Sebastián Saja, quienes evaluaron el flojo semestre del equipo pese a los antecedentes recientes exitosos. Mientras Racing busca reemplazante, Sebastián “Chirola” Romero y Luciano Aued quedarán al frente del plantel de manera provisoria.

Diego Milito
El presidente de la Academia, Milito decidi&oacute; terminar con el ciclo del entrenador Costas.&nbsp;

El presidente de la Academia, Milito decidió terminar con el ciclo del entrenador Costas.

Un ciclo con títulos y fuerte identificación

Más allá del desenlace, Costas cerró una etapa importante en Racing. En este último ciclo dirigió 134 partidos y conquistó la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025, dos logros que lo consolidaron como una figura muy valorada por los hinchas.

Racing vs Caracas
Sin consuelo. El equipo de Gustavo Costas quedó afuera de la Copa Sudamericana en Avellaneda.

Sin consuelo. El equipo de Gustavo Costas quedó afuera de la Copa Sudamericana en Avellaneda.

La tercera etapa de Costas en Avellaneda

El entrenador de 63 años atravesó tres ciclos en el club, tanto como futbolista como director técnico. Su vínculo emocional con Racing siempre fue una marca registrada, aunque los malos resultados de este semestre terminaron debilitando un proceso que había arrancado con grandes expectativas.

Los números del entrenador en la Academia

En total, Gustavo Costas dirigió más de 200 partidos en sus distintas etapas en Racing. Su último paso dejó una efectividad cercana al 58%, además de dos títulos internacionales que quedaron entre los hitos más importantes del club en los últimos años.

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