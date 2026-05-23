España vuelve a mirar a 2010: las similitudes que entusiasman antes del Mundial 2026

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y en España crece la expectativa por volver a pelear por el título más importante del fútbol. Mientras varias selecciones ya confirmaron sus convocados para la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, el entrenador Luis de la Fuente ultima detalles de una lista marcada por algunas bajas de último momento. Más allá de los ajustes, el técnico tiene definida la base del equipo con el que buscará devolver a La Roja a lo más alto del planeta.

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En medio de la ilusión previa al debut, apareció un detalle que entusiasma especialmente a los hinchas españoles: las múltiples coincidencias entre este Mundial y la histórica edición de Sudáfrica 2010, donde España conquistó por primera vez la Copa del Mundo.

Uno de los paralelismos más llamativos surgió desde el propio sorteo. España volverá a integrar el grupo H, exactamente el mismo grupo en el que inició su camino rumbo al título hace 16 años. El dato rápidamente generó repercusión entre los fanáticos y también entre protagonistas de aquella conquista histórica.

Uno de los que se refirió al tema fue Iker Casillas, capitán del equipo campeón en 2010, quien reconoció su entusiasmo por esta serie de coincidencias. “Esperemos que pueda ser una continuidad de lo que pasó en Sudáfrica”, expresó el ex arquero, aunque también remarcó el respeto por el resto de las selecciones participantes.

España llega otra vez como reina de Europa

La similitud no termina en el grupo. En Sudáfrica 2010, España aterrizó en el Mundial como campeona de la Eurocopa tras consagrarse en 2008 frente a Alemania. Ahora, el escenario vuelve a repetirse: el conjunto dirigido por De la Fuente afrontará la cita mundialista como vigente campeón europeo después de derrotar a Inglaterra en la última final continental gracias al gol de Mikel Oyarzabal.

Ese antecedente potencia todavía más la ilusión de un equipo que aparece nuevamente entre los grandes candidatos a quedarse con el trofeo.

image Selección de España. Gentileza

Shakira, México y otros guiños del destino

Las coincidencias también alcanzan al espectáculo que rodea al torneo. En 2010, la canción oficial fue el inolvidable “Waka Waka” de Shakira, un tema que quedó ligado para siempre a la coronación española. Para 2026, la cantante colombiana volverá a tener protagonismo con “Dai Dai”, convirtiéndose otra vez en una de las voces del Mundial.

A esto se suma otro detalle curioso: el partido inaugural volverá a tener a México como protagonista, tal como ocurrió en Sudáfrica cuando enfrentó al seleccionado local. Esta vez, el conjunto mexicano será anfitrión junto a Estados Unidos y Canadá.

image Shakira, la cantante colombina interpreta la canción del Mundial 2026. Gentileza

Bielsa vuelve a cruzarse en el camino

Otro de los nombres que conecta ambos mundiales es el de Marcelo Bielsa. En 2010, el entrenador argentino dirigía a Chile y compartió grupo con España. Ahora, podría volver a enfrentarse con La Roja, aunque esta vez al mando de Uruguay.

También reaparece Javier Aguirre, quien ya era entrenador de México en Sudáfrica y volverá a conducir al seleccionado azteca en esta nueva edición.

Cada coincidencia alimenta el entusiasmo de los españoles, que sueñan con repetir aquella campaña inolvidable. El debut será el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde y, desde entonces, comenzará un nuevo intento por volver a conquistar el mundo.