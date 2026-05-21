Horror: una niña de 2 años murió tras quedar horas dentro de un auto por "distracción del padre"

La menor llegó al hospital con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y los médicos no lograron salvarle la vida. La Policía local abrió una investigación para esclarecer el caso.

Una nena de 2 años murió este miércoles en España tras ser dejada por su padre durante varias horas dentro del auto. El hombre había salido por la mañana para llevar a sus hijos, pero terminó yéndose a trabajar sin advertir que la menor seguía en el vehículo.

Según la investigación, el padre llevó primero al hijo mayor a la escuela y después recibió una llamada laboral cuando pasaba cerca del jardín de infantes de la niña. Tras esa distracción, estacionó frente a su taller mecánico y se dirigió a trabajar, olvidando a la pequeña en el asiento trasero.

Las autoridades español indicaron que las altas temperaturas registradas durante la jornada y el tiempo transcurrido dentro del vehículo resultaron determinantes. La menor sufrió deshidratación severa y fue encontrada varias horas después, cuando ya estaba en estado crítico.

“Distracción laboral”: cómo ocurrió la muerte La situación salió a la luz cerca de las 15, cuando la madre fue a buscar a la niña al jardín y allí le informaron que nunca había ingresado ese día. Recién entonces la familia advirtió lo ocurrido y pidió asistencia médica de urgencia.

Una ambulancia trasladó inmediatamente a la menor a un centro de salud de Bertamiráns. Fuentes sanitarias informaron que la nena llegó con un cuadro de paro cardiorrespiratorio y que las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico no fueron suficientes para lograr salvarle la vida.

La Guardia Civil abrió una investigación para determinar las circunstancias exactas de la tragedia. Mientras tanto, equipos de asistencia psicológica comenzaron a acompañar a la familia tras el dramático episodio ocurrido en Galicia. Según medios locales, la familia vive encima del taller mecánico donde trabaja el padre de la menor. En el lugar colocaron un cartel de “cerrado por defunción” luego de conocerse la muerte de la niña. La tragedia ocurrió en España. La tragedia ocurrió en España.