El papa León XIV confirmó un viaje a Uruguay y crecen las expectativas por una posible visita a la Argentina

El líder de la Iglesia Católica confirmó su futura presencia en Uruguay, alimentando las ilusiones de los argentinos de que pise suelo nacional. Qué anticipó el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

En las últimas horas se confirmó el viaje del Papa León XIV a Uruguay, lo que encendió en gran medida las expectativas sobre una posible visita a la Argentina. No obstante, es importante remarcar que el Vaticano todavía no realizó anuncios oficiales, aunque ciertas señales alimentan las ilusiones.

En ámbitos eclesiásticos reconocen que “existen señales” que aumentan las posibilidades de una futura llegada al país. Entre ellas, las intenciones del sucesor del papa Francisco de visitar el país. También la reciente designación del nuevo nuncio apostólico, quien facilitaría su visita.

El arzobispo de Buenos Aires aseguró que “está en agenda” El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, evitó confirmar un viaje, pero aseguró que la posibilidad “está en agenda”. Además, sostuvo que conocen el interés del pontífice por visitar la Argentina y destacó la importancia institucional que tendría una presencia de ese tipo.

García Cuerva señaló que una eventual visita papal podría servir para fortalecer el diálogo y la unidad en un contexto social atravesado por tensiones políticas y enfrentamientos. En ese marco, remarcó la necesidad de construir espacios de encuentro entre distintos sectores.

Durante una entrevista radial, el arzobispo también cuestionó el nivel de agresividad presente en el debate público. “Si entre nosotros nos maltratamos o usamos palabras armadas, ¿qué podemos esperar después de la violencia en nuestra sociedad?”, planteó al referirse al clima actual.