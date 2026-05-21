21 de mayo de 2026 - 19:00

Obreros que estaban construyendo una autopista desenterraron cientos de tesoros de oro que habían permanecido ocultos durante siglos

El hallazgo ocurrió en Republica Checa, donde una obra vial terminó revelando un asentamiento celta de más de 2.000 años.

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Por Andrés Aguilera

Lo que iba a ser una obra de autopista terminó convertido en uno de los hallazgos arqueológicos más impactantes de Europa central. En la región de Bohemia, en la actual República Checa, los trabajos previos a una ruta revelaron un antiguo asentamiento celta con monedas, oro, joyas, cerámicas y restos de edificios.

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El descubrimiento no fue un cofre aislado ni una pieza perdida al azar. Los arqueólogos encontraron rastros de una comunidad organizada, con actividad productiva, intercambio comercial y objetos de alto valor que habían permanecido ocultos durante siglos.

Una autopista que destapó una ciudad antigua

Según Live Science, el asentamiento tiene alrededor de 2.200 años y fue hallado cerca de Hradec Králové, en una zona donde se proyectaba la construcción de una autopista.

El sitio ocupa unas 25 hectáreas, una superficie enorme para una excavación de este tipo. Allí aparecieron restos de viviendas, talleres, instalaciones de producción y al menos un posible espacio religioso.

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Vista aérea del sitio de excavación. Crédito: Ludmila Nmcová

Vista aérea del sitio de excavación. Crédito: Ludmila Nmcová

La magnitud del lugar sorprendió porque no se trataba de una zona fortificada. Eso sugiere que pudo haber sido un centro comercial activo, más vinculado al intercambio que a la defensa militar.

Qué tesoros encontraron los arqueólogos

Entre los objetos más llamativos aparecieron monedas de oro y plata, fragmentos de brazaletes, broches de bronce y hierro, piezas de cinturones, cuentas de vidrio, ámbar y cerámica fina.

Smithsonian Magazine detalló que el sitio contenía joyería, monedas, fragmentos cerámicos y cimientos de varios edificios. También se recuperaron miles de bolsas con materiales arqueológicos para analizar.

Los investigadores creen que el lugar estuvo vinculado a rutas de intercambio de ámbar, un material muy valorado que circulaba desde el norte de Europa hacia zonas del Mediterráneo.

Por qué el hallazgo es tan importante

El sitio pertenece a la cultura de La Tène, asociada con pueblos celtas de la Edad del Hierro. Esa cultura se desarrolló entre aproximadamente el 450 y el 40 antes de Cristo.

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Crédito: Tomás Mangel

Crédito: Tomás Mangel

Los objetos encontrados permiten estudiar cómo comerciaban, producían y vivían estas comunidades. No solo muestran riqueza, sino también conexiones con otras regiones y una organización social compleja.

El descubrimiento también ayuda a mirar de otra manera las obras modernas. Muchas veces, bajo rutas, edificios o terrenos rurales, siguen ocultas capas completas de historia.

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