21 de mayo de 2026 - 18:03

Los envases de detergente vacíos no los tires, son un tesoro para ahorrar en tu casa: 3 ideas para hacerlo

Con pintura, algunos elementos fáciles de conseguir y un poco de creatividad, estos recipientes pueden convertirse en accesorios funcionales para tu casa.

Gemini
Por Redacción Por Las Redes

Los envases de detergente suelen terminar en la basura después de usarse, aunque su resistencia y versatilidad los convierten en un tesoro para reciclar dentro del hogar. Gracias a su tamaño, forma y material plástico durable, pueden reutilizarse en objetos prácticos y decorativos que ayudan a ahorrar dinero y aportan un estilo moderno a distintos ambientes de la casa.

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Reciclaje
Con reciclaje y truco, los envases de detergente se convierten en aliados del hogar.

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Con pintura, algunos elementos fáciles de conseguir y un poco de creatividad, estos recipientes pueden convertirse en accesorios funcionales que parecen salidos de una tienda de diseño. Además de reducir residuos, permiten renovar espacios con propuestas sustentables que cada vez ganan más lugar dentro de las tendencias de decoración para este 2026.

Organizadores modernos para escritorio, cocina o baño

Una de las alternativas más simples consiste en cortar los envases de detergente a diferentes alturas para fabricar organizadores. Después de lijar los bordes para evitar imperfecciones, se pueden pintar en tonos neutros como blanco, negro, gris o beige para lograr un acabado minimalista y elegante.

Estos recipientes sirven para guardar lápices, marcadores, utensilios de cocina, brochas de maquillaje, cepillos de pelo o pequeños accesorios que suelen quedar desordenados. También permiten optimizar espacios reducidos y mantener superficies más limpias y organizadas.

envases de jabón líquido hogar

Macetas recicladas para decorar interiores

Otra opción práctica consiste en transformar los envases en macetas decorativas para plantas pequeñas, cactus, suculentas o hierbas aromáticas. Solo hace falta realizar algunos agujeros en la base para facilitar el drenaje del agua y personalizar el exterior con pintura mate, sogas decorativas o texturas que imiten cerámica.

Plantas interior

Ubicadas en balcones, escritorios, cocinas o estanterías, estas macetas aportan un detalle sustentable y moderno que combina con distintos estilos de decoración. Además, representan una forma económica de sumar verde al hogar sin gastar de más.

Cestos organizadores y revisteros reciclados

Los envases de detergente también pueden reutilizarse como cestos organizadores o revisteros. Al realizar un corte diagonal en uno de los laterales y cubrir la superficie con tela adhesiva, cuerda, papel vinílico o pintura texturada, es posible crear contenedores prácticos y decorativos.

Resultan ideales para almacenar bolsas reutilizables, productos de limpieza, papeles, cargadores, juguetes pequeños o revistas. Además de ayudar a mantener el orden visual en distintos ambientes, ofrecen una alternativa económica y sustentable para reorganizar espacios sin resignar diseño.

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