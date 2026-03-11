Reciclar las rodajas de naranja con canela: el truco para perfumar tu casa sin gastar de más

Hervir rodajas de naranja con ramas de canela se convirtió en un truco para reciclar en casa de manera sencilla y económica. Muchas personas preparan esta combinación con ingredientes comunes de cocina para mejorar el aroma de distintos espacios. El método consiste en colocar ambos elementos en una olla con agua y calentarlos para que liberen su fragancia.

- La naranja aporta un perfume fresco y ligeramente dulce que suele asociarse con sensaciones de limpieza y frescura en el hogar. Al calentarse en agua, su cáscara y pulpa liberan compuestos aromáticos que se expanden por el ambiente.

La canela puede ser el verdadero tesoro si sabés utilizarla a tu favor.

- La canela, por su parte, suma una fragancia cálida y especiada que intensifica el aroma general de la mezcla. Este ingrediente se utiliza con frecuencia en preparaciones culinarias y también en aromatización natural por su perfume persistente.

Cuando ambos productos se combinan en agua caliente generan un aroma equilibrado que puede distribuirse por distintos sectores de la casa a medida que el vapor se dispersa.

Este truco doméstico se utiliza principalmente para mejorar el aroma de los ambientes del hogar. Entre los usos más habituales se destacan:

Las naranjas son un tesoro: descubrí sus increíbles propiedades.

- Aromatizar espacios de forma natural sin utilizar aerosoles o fragancias artificiales.

- Neutralizar olores intensos que pueden generarse al cocinar, especialmente frituras o preparaciones con humo.

- Crear una sensación de ambiente cálido y relajante durante días fríos o momentos de descanso.

- Perfumar sectores de la casa como la cocina, el living o espacios donde se reciben visitas.

Muchas personas recurren a esta técnica como una alternativa simple para refrescar el aire interior sin recurrir a productos comerciales.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

El procedimiento es sencillo y requiere pocos ingredientes que suelen encontrarse en cualquier cocina.

Ingredientes

- 1 naranja

- 1 o 2 ramas de canela

- Agua

Preparación

- Cortar la naranja en rodajas finas.

- Colocar agua en una olla y llevarla al fuego.

- Incorporar las rodajas de naranja junto con las ramas de canela.

- Dejar hervir a fuego bajo durante varios minutos.

A medida que la mezcla se calienta, los ingredientes comienzan a liberar sus aceites aromáticos y el perfume se distribuye por el ambiente mediante el vapor.

Precauciones al utilizar este truco casero

Aunque se trata de un método simple conviene tomar algunas precauciones durante su preparación.

No resulta conveniente dejar la olla sin supervisión para evitar que el agua se evapore por completo. Mantener el fuego en intensidad baja o moderada ayuda a que el hervor se produzca de forma suave y prolongada.