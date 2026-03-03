Para reciclar sin gastar de más: el truco del papel aluminio para deshacerte del mal olor en tu baño

El mal olor que sale de la rejilla de la ducha afecta a muchos hogares y suele generar dudas sobre cómo resolverlo sin recurrir a soluciones costosas o complejas. Una alternativa para reciclar propone utilizar papel aluminio como barrera temporal para reducir esos olores. Esto es ideal para cualquier baño donde el desagüe desprenda olores desagradables.

El aluminio cumple una función específica: crea una barrera provisoria que limita la salida directa de gases desde la cañería. No elimina la causa estructural del olor, pero reduce su intensidad durante un lapso determinado . Además, potencia la acción de mezclas caseras como bicarbonato de sodio y vinagre.

Aplicar esta mezcla periódicamente, mejora el sistema de desagüe en el baño.

Cuando ambos productos entran en contacto dentro del desagüe, generan una reacción efervescente que ayuda a desprender residuos adheridos. El aluminio colocado sobre la rejilla contribuye a concentrar esa reacción en el interior del conducto durante algunos minutos.

- Primero conviene limpiar la rejilla y retirar cabellos u otros residuos visibles.

La limpieza previa evita que olores indeseados compitan con el perfume elegido dentro del baño.

- Luego se recomienda poner agua caliente para aflojar restos de jabón acumulados.

- A continuación, se puede incorporar media taza de bicarbonato de sodio y una taza de vinagre directamente en el desagüe. Después se cubre parcialmente la rejilla con papel aluminio durante un período de 10 a 15 minutos.

- Finalmente se retira el aluminio y se enjuaga con abundante agua caliente para arrastrar los restos desprendidos.

Resulta fundamental no dejar el papel aluminio colocado de manera permanente ni obstruir por completo el drenaje, ya que eso impediría el escurrimiento normal del agua y podría agravar el inconveniente.

Hábitos que previenen los malos olores

El mantenimiento regular reduce de forma significativa la aparición de aromas desagradables.

- Limpiar la rejilla cada quince días evita acumulaciones excesivas.

- Retirar cabellos después de cada ducha disminuye la formación de tapones internos.

- Verter agua caliente con frecuencia ayuda a disolver residuos de jabón. El uso de productos desengrasantes suaves también contribuye a conservar la cañería en mejores condiciones.