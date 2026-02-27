No la tires, se puede reciclar: por qué usar polenta puede ser clave para el cuidado de tus plantas

La polenta, uno de los productos más económicos del supermercado, se puede reciclar en casa para el cuidado de tus plantas . Este recurso natural actúa como fertilizante indirecto, herbicida preventivo y repelente de hormigas cuando se aplica de forma adecuada en macetas o canteros.

- La harina de maíz contiene compuestos como nitrógeno, calcio, potasio y magnesio, pero su efecto más relevante ocurre cuando alimenta a microorganismos presentes en la tierra. Hongos y bacterias descomponen el material orgánico y, al hacerlo, liberan nutrientes que mejoran la estructura del suelo y favorecen la absorción por parte de las raíces.

- Para utilizarla, se recomienda esparcir una cucharada sopera sobre la superficie y mezclarla ligeramente con la capa superior del sustrato. La acción es progresiva y contribuye a equilibrar la microbiología del entorno radicular.

La polenta no elimina malezas ya desarrolladas . Su uso es preventivo. Al estimular ciertos hongos del suelo, interfiere en la germinación de semillas de yuyos antes de que broten. Por ese motivo se aplica como medida anticipatoria en macetas o sectores donde se desea evitar la aparición de nuevas plantas invasoras.

Llenar de plantas el hogar puede fortalecer algunos aspectos del entorno y quienes viven en ella.

Repelente natural de hormigas

Otro efecto observado es su acción sobre hormigas. No actúa como insecticida, sino que altera su comportamiento. Cuando la ingieren, el proceso digestivo se ve afectado y el área deja de resultarles atractiva. El resultado es una reducción en la frecuencia de tránsito sin introducir sustancias tóxicas en el ambiente.

WEB

Un complemento ecológico

La acción de la polenta es lenta y progresiva. No reemplaza fertilizantes específicos en cultivos exigentes ni erradica infestaciones consolidadas. Su valor radica en el bajo costo, la biodegradabilidad y el impacto suave sobre el ecosistema del suelo.

Otros usos en casa poco conocidos

Fuera de la jardinería, la polenta también resulta útil en tareas del hogar. Su capacidad de absorción permite retirar grasa o humedad en superficies. Actúa como abrasivo suave en la limpieza de utensilios y ayuda a neutralizar olores. En mascotas puede aplicarse en seco sobre el pelaje para absorber suciedad antes del cepillado o en camas para controlar humedad puntual.