27 de febrero de 2026 - 17:50

No la tires, se puede reciclar: por qué usar polenta puede ser clave para el cuidado de tus plantas

Este truco se puede aplicar de forma sencilla en casa y sin necesidad de herramientas o conocimientos complejos.

Reciclar la polenta puede ser clave para la salud de tus plantas.

Cómo actúa la polenta en la tierra

Aunque suele afirmarse que aporta nutrientes directamente, su mecanismo principal es indirecto.

- La harina de maíz contiene compuestos como nitrógeno, calcio, potasio y magnesio, pero su efecto más relevante ocurre cuando alimenta a microorganismos presentes en la tierra. Hongos y bacterias descomponen el material orgánico y, al hacerlo, liberan nutrientes que mejoran la estructura del suelo y favorecen la absorción por parte de las raíces.

- Para utilizarla, se recomienda esparcir una cucharada sopera sobre la superficie y mezclarla ligeramente con la capa superior del sustrato. La acción es progresiva y contribuye a equilibrar la microbiología del entorno radicular.

Llenar de plantas el hogar puede fortalecer algunos aspectos del entorno y quienes viven en ella.

Función como herbicida preventivo

La polenta no elimina malezas ya desarrolladas. Su uso es preventivo. Al estimular ciertos hongos del suelo, interfiere en la germinación de semillas de yuyos antes de que broten. Por ese motivo se aplica como medida anticipatoria en macetas o sectores donde se desea evitar la aparición de nuevas plantas invasoras.

Repelente natural de hormigas

Otro efecto observado es su acción sobre hormigas. No actúa como insecticida, sino que altera su comportamiento. Cuando la ingieren, el proceso digestivo se ve afectado y el área deja de resultarles atractiva. El resultado es una reducción en la frecuencia de tránsito sin introducir sustancias tóxicas en el ambiente.

Llenar de plantas el hogar puede fortalecer algunos aspectos del entorno y quienes viven en ella.

Un complemento ecológico

La acción de la polenta es lenta y progresiva. No reemplaza fertilizantes específicos en cultivos exigentes ni erradica infestaciones consolidadas. Su valor radica en el bajo costo, la biodegradabilidad y el impacto suave sobre el ecosistema del suelo.

Otros usos en casa poco conocidos

Fuera de la jardinería, la polenta también resulta útil en tareas del hogar. Su capacidad de absorción permite retirar grasa o humedad en superficies. Actúa como abrasivo suave en la limpieza de utensilios y ayuda a neutralizar olores. En mascotas puede aplicarse en seco sobre el pelaje para absorber suciedad antes del cepillado o en camas para controlar humedad puntual.

