Reciclar con creatividad: cómo reutilizar cables de cargadores rotos para hacer llaveros y pulseras

Los cables de cargadores dañados se pueden reciclar para crear accesorios como llaveros y pulseras mediante un proceso simple creativo que permite reducir residuos en el hogar y darles un nuevo uso a materiales descartados. Personas interesadas en el cuidado ambiental y el consumo responsable aplican esta práctica con herramientas básicas y sin conocimientos técnicos.
Especialistas destacan que el recubrimiento plástico de los cables conserva resistencia y flexibilidad incluso cuando el dispositivo deja de funcionar, lo que facilita su manipulación y transformación en accesorios duraderos. Además del beneficio ecológico, el proceso estimula la creatividad y promueve nuevas formas de reutilizar objetos cotidianos.
Materiales necesarios
- Cable de cargador en desuso con el recubrimiento en buen estado.
- Tijera o cúter.
- Hilo resistente, alambre fino o precintos para fijar las uniones.
- Cinta aisladora o material termocontraíble para cubrir terminaciones (opcional).
- Broche metálico reutilizado para llaveros (opcional).
Paso a paso para reutilizar cables de cargadores
- Elegir un cable que ya no funcione pero conserve su cubierta externa en condiciones.
- Cortar el conector dañado y medir el largo según el uso deseado. Para pulseras se necesita un tramo que rodee la muñeca; para llaveros alcanza con un segmento más corto.
- Retirar parcialmente la capa externa si se busca exponer los hilos internos o mantener el recubrimiento para un acabado más prolijo.
- Doblar el cable y entrelazarlo o retorcerlo para formar la pulsera, o crear un aro firme en caso de un llavero.
- Asegurar las puntas con hilo resistente, alambre fino o precintos.
- Cubrir la unión con cinta aisladora u otro material protector para reforzar el cierre.
Ventajas de reutilizar cables en desuso
- Reduce la cantidad de residuos electrónicos.
- Promueve hábitos de consumo responsable.
- Permite crear accesorios útiles con bajo costo.
- Favorece la creatividad y el aprovechamiento de materiales descartados.