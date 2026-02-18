Reciclar con creatividad: cómo reutilizar cables de cargadores rotos para hacer llaveros y pulseras

Los cables de cargadores dañados se pueden reciclar para crear accesorios como llaveros y pulseras mediante un proceso simple creativo que permite reducir residuos en el hogar y darles un nuevo uso a materiales descartados. Personas interesadas en el cuidado ambiental y el consumo responsable aplican esta práctica con herramientas básicas y sin conocimientos técnicos.

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar los envases de shampoo es una gran idea para ahorrar en casa

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar el bicarbonato y el papel film puede ser clave para tus ventanas

Especialistas destacan que el recubrimiento plástico de los cables conserva resistencia y flexibilidad incluso cuando el dispositivo deja de funcionar, lo que facilita su manipulación y transformación en accesorios duraderos. Además del beneficio ecológico, el proceso estimula la creatividad y promueve nuevas formas de reutilizar objetos cotidianos.

- Cable de cargador en desuso con el recubrimiento en buen estado.

- Tijera o cúter.

- Hilo resistente, alambre fino o precintos para fijar las uniones.

- Cinta aisladora o material termocontraíble para cubrir terminaciones (opcional).

- Broche metálico reutilizado para llaveros (opcional).

Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en casa (2)

Paso a paso para reutilizar cables de cargadores

- Elegir un cable que ya no funcione pero conserve su cubierta externa en condiciones.

- Cortar el conector dañado y medir el largo según el uso deseado. Para pulseras se necesita un tramo que rodee la muñeca; para llaveros alcanza con un segmento más corto.

- Retirar parcialmente la capa externa si se busca exponer los hilos internos o mantener el recubrimiento para un acabado más prolijo.

- Doblar el cable y entrelazarlo o retorcerlo para formar la pulsera, o crear un aro firme en caso de un llavero.

- Asegurar las puntas con hilo resistente, alambre fino o precintos.

- Cubrir la unión con cinta aisladora u otro material protector para reforzar el cierre.

Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en casa (1)

Ventajas de reutilizar cables en desuso

- Reduce la cantidad de residuos electrónicos.

- Promueve hábitos de consumo responsable.

- Permite crear accesorios útiles con bajo costo.

- Favorece la creatividad y el aprovechamiento de materiales descartados.

- Genera objetos resistentes y personalizados.