18 de febrero de 2026 - 18:06

Reciclar con creatividad: cómo reutilizar cables de cargadores rotos para hacer llaveros y pulseras

Esta alternativa se puede implementar en el hogar con pocos materiales, ya que promueve una forma sustentable de aprovecharlos.

Cómo reciclar los cargadores viejos en el hogar
Por Redacción

Los cables de cargadores dañados se pueden reciclar para crear accesorios como llaveros y pulseras mediante un proceso simple creativo que permite reducir residuos en el hogar y darles un nuevo uso a materiales descartados. Personas interesadas en el cuidado ambiental y el consumo responsable aplican esta práctica con herramientas básicas y sin conocimientos técnicos.

Leé además

Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva.

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar el bicarbonato y el papel film puede ser clave para tus ventanas

Por Redacción
no los tires, son un tesoro: por que reciclar los envases de shampoo es una gran idea para ahorrar en casa

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar los envases de shampoo es una gran idea para ahorrar en casa

Por Redacción
cables USB sin uso

Especialistas destacan que el recubrimiento plástico de los cables conserva resistencia y flexibilidad incluso cuando el dispositivo deja de funcionar, lo que facilita su manipulación y transformación en accesorios duraderos. Además del beneficio ecológico, el proceso estimula la creatividad y promueve nuevas formas de reutilizar objetos cotidianos.

Materiales necesarios

- Cable de cargador en desuso con el recubrimiento en buen estado.

- Tijera o cúter.

- Hilo resistente, alambre fino o precintos para fijar las uniones.

- Cinta aisladora o material termocontraíble para cubrir terminaciones (opcional).

- Broche metálico reutilizado para llaveros (opcional).

Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en casa (2)

Paso a paso para reutilizar cables de cargadores

- Elegir un cable que ya no funcione pero conserve su cubierta externa en condiciones.

- Cortar el conector dañado y medir el largo según el uso deseado. Para pulseras se necesita un tramo que rodee la muñeca; para llaveros alcanza con un segmento más corto.

- Retirar parcialmente la capa externa si se busca exponer los hilos internos o mantener el recubrimiento para un acabado más prolijo.

- Doblar el cable y entrelazarlo o retorcerlo para formar la pulsera, o crear un aro firme en caso de un llavero.

- Asegurar las puntas con hilo resistente, alambre fino o precintos.

- Cubrir la unión con cinta aisladora u otro material protector para reforzar el cierre.

Si tenés cables USB viejos, poseés un tesoro 3 trucos para ahorrar un dineral en casa (1)

Ventajas de reutilizar cables en desuso

- Reduce la cantidad de residuos electrónicos.

- Promueve hábitos de consumo responsable.

- Permite crear accesorios útiles con bajo costo.

- Favorece la creatividad y el aprovechamiento de materiales descartados.

- Genera objetos resistentes y personalizados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La cerveza sin alcohol tiene grandes beneficios para tu cuerpo, gracias a sus ingredientes.

Reciclar cerveza para cuidar tus plantas: el truco inédito y de moda en los hogares en este 2026

Por Redacción
No tires las cajas de cartón. Son un verdadero tesoro. 

Las cajas de cartón no las tires, tenés un tesoro en casa: 5 formas útiles de reutilizarlas y ahorrar dinero

Por Sofía Serelli
Además del color, la ubicación en el balcón permite enfocar la intención del acto.

No es para decorar: qué significa prender una vela en el balcón

Por Lucas Vasquez
El ajo es una opción práctica para una acción rápida ante las picaduras de mosquitos.

Por qué el ajo es una solución casera para aliviar las picaduras de mosquitos

Por Redacción