17 de febrero de 2026 - 18:08

Reciclar cerveza para cuidar tus plantas: el truco inédito y de moda en los hogares en este 2026

Su uso se extendió en el mantenimiento de plantas de interior por sus efectos visibles y su aplicación sencilla.

La cerveza sin alcohol tiene grandes beneficios para tu cuerpo, gracias a sus ingredientes.

La cerveza sin alcohol tiene grandes beneficios para tu cuerpo, gracias a sus ingredientes.

Foto:

WEB
Por Redacción

El cuidado de las plantas incluye prácticas para reciclar y limpiar que influyen en su desarrollo y salud. Especialistas en jardinería difundieron un método poco habitual que propone utilizar cerveza para limpiar las hojas y mejorar su estado general. La técnica consiste en aplicar esta bebida sobre la superficie para eliminar suciedad acumulada.

Leé además

cascaras de huevo en el termo: por que reciclar estos restos puede ser clave para tu mate

Cáscaras de huevo en el termo: por qué reciclar estos restos puede ser clave para tu mate

Por Redacción
Cuando las manchas forman una costra amarillenta, el bicarbonato de sodio resulta una opción efectiva.

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar el bicarbonato y el papel film puede ser clave para tus ventanas

Por Redacción

La acumulación de polvo en las hojas reduce la capacidad de las plantas para absorber luz solar y realizar correctamente la fotosíntesis, proceso clave para su crecimiento. La cerveza contiene levaduras, azúcares y nutrientes que contribuyen a limpiar la superficie vegetal, eliminar impurezas y mejorar la respiración de la planta. Al retirar la suciedad adherida, las hojas optimizan la absorción de luz y fortalecen su desarrollo.

Especialistas en jardinería sostienen que este recurso doméstico no solo limpia las hojas, sino que también aporta nutrientes que favorecen la estructura vegetal y generan un brillo natural sin necesidad de productos químicos. La aplicación adecuada permite mejorar el estado general de la planta y mantener su aspecto saludable.

Ventajas de este proceso

El uso de cerveza para limpiar las hojas presenta beneficios concretos en el cuidado de las plantas.

- Elimina el polvo y la suciedad acumulados en la superficie de las hojas.

- Devuelve el brillo natural sin recurrir a productos químicos.

- Aporta nutrientes que contribuyen al fortalecimiento de la planta.

- Mejora la absorción de luz solar, esencial para el crecimiento.

- Favorece la respiración de la planta al mantener limpias sus hojas.

- Resulta un método económico y fácil de aplicar.

plantas en casa
Llenar de plantas el hogar puede fortalecer algunos aspectos del entorno y quienes viven en ella.

Llenar de plantas el hogar puede fortalecer algunos aspectos del entorno y quienes viven en ella.

Materiales necesarios

- Cerveza común a temperatura ambiente.

- Recipiente para colocar el líquido.

- Paño suave o algodón.

Jardín
Jardín y jardinería eligen plantas resistentes que cuidan el hogar naturalmente

Jardín y jardinería eligen plantas resistentes que cuidan el hogar naturalmente

Paso a paso a realizar

- Colocar una pequeña cantidad de cerveza en un recipiente.

- Humedecer un paño suave o algodón con el líquido.

- Pasar el paño con delicadeza sobre cada hoja para retirar la suciedad.

- No enjuagar, ya que la cerveza se evapora y deja las hojas brillantes.

Jardín
El jardín y la jardinería conviven con plantas resistentes que protegen el hogar

El jardín y la jardinería conviven con plantas resistentes que protegen el hogar

Se recomienda aplicar el método con moderación, evitar el exceso de líquido y probar primero en una sola hoja para comprobar la reacción de la planta. La limpieza regular favorece el crecimiento saludable y mejora el aspecto general de las especies de interior, especialmente aquellas con hojas grandes que acumulan polvo con mayor facilidad.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

no los tires, son un tesoro: por que reciclar los envases de shampoo es una gran idea para ahorrar en casa

No los tires, son un tesoro: por qué reciclar los envases de shampoo es una gran idea para ahorrar en casa

Por Redacción
Qué significa el Caballo de Fuego que marca el Año Nuevo Lunar 

Por qué comienza hoy el Año Nuevo Lunar y qué significa el Caballo de Fuego

Por Manuel Ferreyra
La cinta roja brinda una sensación de tranquilidad frente a situaciones inciertas.

Qué significa ponerse una cinta roja en el tobillo izquierdo

Por Lucas Vasquez
Hay actividades que reactivan el físico y la mente.

Riesgo de adicción al ejercicio: cómo evitarlo y cuáles son las claves que debes conocer

Por Redacción