Las cajas de cartón no las tires, tenés un tesoro en casa: 5 formas útiles de reutilizarlas y ahorrar dinero

Dejar de desperdiciar objetos cotidianos no es solo ecología: es una estrategia financiera. Descubrí cómo el cartón y otros desechos pueden salvar tu presupuesto.

No tires las cajas de cartón. Son un verdadero tesoro. 

Por Sofía Serelli

En tiempos donde cada peso cuenta, revisar lo que tiramos a la basura se volvió una necesidad económica. Desde cajas de cartón hasta botellas vacías, existen trucos caseros que convierten estos elementos en verdaderos tesoros. Aprender a reutilizar estos elementos es, literalmente, evitar que tu sueldo se escape por la ventana.

La organización y los "lifehacks" dejaron de ser un pasatiempo para convertirse en una herramienta de supervivencia financiera. Según expertos en organización hogareña, descartar ciertos materiales que consideramos basura es uno de los errores más comunes que afectan el presupuesto mensual.

Uno de los puntos más críticos es el baño y las áreas de limpieza. El uso inteligente de materiales reciclables en estas zonas no solo optimiza el espacio, sino que previene gastos en organizadores costosos. Un simple truco con cartón en el sector del inodoro puede cambiar drásticamente la eficiencia de tu hogar.

Cómo ahorrar dinero con el cartón y el aceite

El concepto es simple: quien tira cartones, tira dinero. Las cajas y rollos pueden transformarse en aliados de la organización sin costo alguno. El uso de elementos básicos del hogar puede solucionar problemas domésticos complejos, evitando la compra de productos caros.

Otras soluciones rápidas con elementos que tenés en casa

El ahorro también llega de la mano de la recuperación de objetos que parecen arruinados. Si tenés una plancha quemada, no necesitás comprar una nueva ni usar productos abrasivos. Con tan solo unos minutos y un poco de papel de aluminio, podés dejar la superficie como nueva y recuperar su funcionalidad total.

En la cocina, la eficiencia se traduce en tiempo y menos desperdicio de comida. Un truco que parece "tonto" pero resulta infalible es el uso de botellas de plástico vacías para tareas de precisión, como separar la yema de la clara del huevo en apenas 30 segundos. Estas pequeñas acciones acumuladas reducen el estrés diario y optimizan los recursos que ya tenés en casa.

Finalmente, el estilo de vida saludable también impacta en el bolsillo. Elegir correctamente entre recipientes de vidrio o plástico para conservar alimentos no solo es una cuestión de salud, sino de durabilidad y ahorro en el largo plazo. Estar atento a señales como la deshidratación o el estado de tus plantas también evita gastos médicos o de reposición innecesarios.

