4 de junio de 2026 - 16:15

Las tapas de las máquinas de afeitar no las tires, son un tesoro escondido en tu casa: cómo reciclarlas

Su forma compacta y el plástico resistente con el que se fabrica permiten adaptarla a otras tareas del hogar sin necesidad de modificarla.

Máquina de afeitar
Por Redacción Por Las Redes

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Aunque fue diseñada para cubrir las cuchillas y evitar daños o cortes cuando la afeitadora no está en uso, su forma compacta y el plástico resistente con el que se fabrica permiten adaptarla a otras tareas domésticas sin necesidad de modificaciones.

tijeras colgadas
Dejar las tijeras sueltas en cualquier lugar de tu casa, puede ocasionar daños físicos y espirituales.

Dejar las tijeras sueltas en cualquier lugar de tu casa, puede ocasionar daños físicos y espirituales.

Para qué sirve originalmente la tapa protectora

La función principal de esta pieza es cubrir las hojas de la afeitadora para impedir que entren en contacto con otros objetos. De esa manera, ayuda a prolongar la vida útil de las cuchillas y reduce el riesgo de cortes accidentales durante el almacenamiento o el transporte.

Gracias a su tamaño pequeño y a la rigidez del plástico, muchas tapas encajan sobre puntas o bordes afilados de herramientas domésticas.

Máquina de afeitar tijeras

Cómo reutilizarla para cubrir las puntas de las tijeras

Uno de los usos más prácticos consiste en utilizarla como protector de puntas para tijeras guardadas en cajones, cajas de costura o escritorios. Las puntas expuestas pueden engancharse con telas, papeles u otros objetos y también representan un riesgo de pinchazos o cortes accidentales, especialmente en hogares con niños o mascotas.

Así, las puntas quedan cubiertas y disminuye la probabilidad de sufrir pinchazos o cortes al buscar objetos en un cajón.

Otros usos en casa posibles

Si el tamaño de la tapa coincide con el objeto, también puede servir para:

- Cubrir cúteres o trinchetas pequeñas.

- Proteger agujas de tejer o crochet durante el almacenamiento.

- Evitar que herramientas puntiagudas rayen superficies.

- Organizar elementos de costura dentro de cajas o neceseres.

- Transportar objetos afilados de forma más segura.

Máquina de afeitar tijera

Por qué recomiendan reutilizar este tipo de plásticos

La reutilización de pequeñas piezas plásticas que normalmente se descartan permite reducir residuos, ahorrar dinero y resolver problemas cotidianos sin comprar accesorios nuevos. No se trata de una solución industrial ni de un sistema de seguridad certificado, pero sí de un ejemplo simple de cómo un objeto pensado para un único uso puede seguir siendo útil dentro del hogar.

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