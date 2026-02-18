18 de febrero de 2026 - 22:05

2 soluciones caseras reviven la parrilla oxidada en pocos minutos

El óxido no significa que no sirva más. Dos soluciones, con ingredientes comunes, recuperan la parrilla del asado para volver a utilizarla en minutos.

Estas soluciones resultan útiles cuando el óxido es persistente.

Foto:

IA Gemini
Por Redacción

Para que el efecto tenga reacción, la clave está en combinar calor, fricción y sustancias que ayuden a desprender la corrosión. Estos procedimientos, permiten eliminar ese material acumulado y preparar la superficie para volver a cocinar con seguridad.

parrilla oxidada
Estas soluciones resultan útiles cuando el óxido es persistente.

Una fórmula de calor, raspado y líquido resuelve el problema del óxido en minutos

Una de las formas más efectivas que recomienda Family Handyman comienza con el fuego. Quemar la parrilla durante varios minutos ayuda a aflojar la suciedad y a debilitar el óxido adherido.

  1. Una vez que se enfría lo suficiente para manipularla, se debe raspar con virulana de acero o un cepillo metálico hasta retirar la mayor cantidad posible de residuos.
  2. El siguiente paso consiste en preparar una pasta con vinagre y bicarbonato de sodio. Esta mezcla genera una reacción que facilita la limpieza profunda del hierro. Se aplica sobre toda la superficie, se deja actuar unos minutos y luego se enjuaga con agua.
  3. Para finalizar, solo queda volver a colocar la parrilla sobre el fuego para secarla completamente y eliminar restos de humedad.
parrilla oxidada
Estas soluciones resultan útiles cuando el óxido es persistente.

Otra de las soluciones muestra una efectividad veloz

Otra alternativa casera utiliza ingredientes igualmente accesibles. Se prepara una mezcla con 100 gramos de bicarbonato de sodio, una cucharada de sal y una cucharada de ácido cítrico. Estos componentes actúan como abrasivos suaves y desincrustantes naturales.

  1. El procedimiento es similar al anterior: primero se calienta la parrilla para aflojar los residuos, luego se raspa con un cepillo o virulana y se aplica la mezcla sobre la superficie.
  2. Después de frotar bien, se enjuaga con agua para retirar los restos.
  3. Finalmente, se vuelve a colocar la parrilla al fuego para secarla y sellarla antes de su próximo uso.
parrilla oxidada

Para recuperar una parrilla oxidada pueden utilizarse técnicas simples y materiales comunes. El calor y los métodos posteriores permiten que vuelva a usarse en pocos minutos sin temor a que contamine la comida.

