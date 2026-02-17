Dormir con el pelo mojado: qué problemas provoca en la salud

Irse a la cama después de bañarse sin secar el cabello es un error común, especialmente en días calurosos o cuando no hay tiempo suficiente. Durante cierto tiempo se creyó que esto provocaba resfríos, aunque debemos descartar esa idea. Sin embargo, sí existe otra consecuencia menos conocida en la salud , pero lógica.

El problema no está en el frío, sino en la humedad prolongada que queda atrapada entre el cabello y la almohada. Ese ambiente cálido y húmedo crea condiciones favorables para la proliferación de microorganismos, lo que puede derivar en molestias que van desde picazón hasta descamación persistente.

Especialistas de Healthline explican que dormir con el pelo mojado puede favorecer el crecimiento de hongos presentes naturalmente en la piel.

Acostarse inmediatamente después del lavado del pelo es un problema delicado para la salud.

Entre los más comunes se encuentran las especies del género Malassezia, asociadas a la dermatitis seborreica, y los dermatofitos responsables de infecciones como la tiña del cuero cabelludo (tinea capitis).

Estos descuidos por el pelo húmedo provoca caspa intensa, irritación, enrojecimiento o pequeñas lesiones.

La humedad constante debilita la barrera cutánea y facilita que estos microorganismos se multipliquen más de lo habitual. Además, la fricción con la almohada puede empeorar la sensibilidad del cuero cabelludo.

Otro factor es el tiempo de exposición: permanecer varias horas con el cabello húmedo aumenta las probabilidades de desequilibrio en la flora natural de la piel.

Cómo evitar este problema cotidiano del pelo mojado

Para secar el pelo antes de acostarse y cuando no hay secador disponible, existen alternativas simples para reducir la humedad antes de dormir.

Una opción es retirar el exceso de agua con una toalla absorbente sin frotar, presionando suavemente el cabello. Luego, dejarlo suelto para que el aire circule y acelere el secado natural. También se puede lavar el cabello con mayor anticipación (una hora), permitiendo que se seque pabrcialmente antes de acostarse. Dormir con una funda de almohada limpia y transpirable ayuda a disminuir la acumulación de humedad y a mantener el cuero cabelludo en mejores condiciones. Otra recomendación es peinar el cabello para separar los mechones, lo que facilita la evaporación del agua.

Estas medidas simples reducen el tiempo de humedad prolongada y disminuyen el riesgo de irritaciones o infecciones.

Dormir con el pelo mojado no provoca resfríos, pero sí puede afectar la salud del cuero cabelludo al favorecer la aparición de hongos. Adoptar hábitos sencillos para secarlo antes de acostarse es clave para evitar molestias a futuro.