Mendoza implementará un programa de detección temprana de una enfermedad grave en recién nacidos

El Gobierno de Mendoza pondrá en marcha un programa de detección temprana de atrofia muscular espinal (AME) destinado a todos los bebés recién nacidos en la provincia. La iniciativa fue formalizada a través de un convenio de cooperación con la compañía farmacéutica Novartis.

Esta iniciativa, que tendrá una duración inicial de dos años , busca identificar de manera precoz esta patología genética poco frecuente para permitir un abordaje terapéutico inmediato. El acuerdo fue suscrito por el ministro de Salud y Deportes, Rodolfo Montero, y el gerente general de Novartis Argentina, Francisco Javier García Tosina, contando con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo.

La importancia de este programa radica en que la AME es una enfermedad grave y devastadora que provoca la pérdida progresiva de las neuronas motoras , lo cual puede derivar en complicaciones respiratorias, motrices e incluso la muerte si no se trata a tiempo.

Según datos sanitarios, los bebés que nacen con esta patología y no reciben atención precoz enfrentan un pronóstico de morbimortalidad del 95% a los dos años de vida. Por ello, las autoridades remarcaron que detectar la enfermedad en los primeros días de vida permite iniciar tratamientos eficaces que cambian radicalmente la perspectiva de salud de los afectados.

El programa incluye la provisión de kits de detección, equipamiento especializado para procesar muestras y capacitación para los profesionales de la salud mendocinos. Además, se contempla un seguimiento sanitario estricto en los centros médicos de la provincia para monitorear el progreso de los pacientes detectados.

Actualmente, en Mendoza se estima la aparición de uno a dos casos de AME por año, y ya existen cinco pacientes bajo tratamiento en el Hospital Notti.

Un aspecto fundamental para las familias es que, una vez detectada la enfermedad, los costos de los medicamentos y tratamientos son cubiertos por la Nación, garantizando que no deban afrontar gastos económicos directos.

La implementación de esta pesquisa neonatal no solo busca mejorar la calidad del sistema sanitario local, sino que posiciona a Mendoza como la primera experiencia de este tipo en Argentina, con el potencial de convertirse en un modelo de referencia para el resto del país.

Desde la Asociación Familias AME destacaron que este avance representa un hito tras años de lucha, asegurando que, aunque no cambia el pasado de quienes ya padecen la enfermedad, transformará definitivamente el futuro de las nuevas familias mendocinas. La iniciativa refuerza las políticas de prevención y equidad en el acceso a la salud pública impulsadas por la provincia en colaboración con el sector privado.