Mauricio Macri cerró la visita a Mendoza en un bodegón: cuál fue el pedido que recibió de Cornejo

Luego de encabezar el acto “Próximo Paso” en el hotel Hilton de Guaymallén, Mauricio Macri mantuvo una cena política con el gobernador Alfredo Cornejo , en un encuentro que dejó señales sobre el escenario electoral hacia 2027 y el vínculo entre el PRO, la UCR y La Libertad Avanza .

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La reunión comenzó pasadas las 20.30 y se extendió durante aproximadamente una hora y media. Aunque en un principio estaba previsto que el encuentro se realizara en la residencia oficial de La Puntilla, finalmente la cumbre se trasladó al bodegón “La Gloria”, ubicado sobre calle Mitre, en Chacras de Coria, Luján de Cuyo.

Por parte del Gobierno provincial participaron, además de Cornejo, el ministro de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, Natalio Mema , y el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza y titular de la UCR provincial, Andrés Lombardi .

Macri, en tanto, llegó acompañado por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino ; el presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines ; el diputado nacional y secretario general del PRO, Fernando de Andreis ; la exvicepresidenta Gabriela Michett i; el exministro de Trabajo Jorge Triaca ; y el secretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Quintana .

Según trascendió, durante la cena Macri y Cornejo intercambiaron miradas sobre el panorama político nacional y provincial de cara a las elecciones generales de 2027 . Sobre la mesa también aparecieron conversaciones vinculadas a posibles armados electorales tanto en Mendoza como a nivel nacional.

La reunión se produjo en un contexto de tensión entre el PRO y La Libertad Avanza a nivel nacional, luego de las diferencias públicas que Macri viene manteniendo con el gobierno de Javier Milei.

En paralelo, Cornejo continúa apostando a sostener su alianza política con el oficialismo libertario rumbo a 2027, mientras el PRO busca reposicionarse y fortalecer su estructura territorial.

Uno de los puntos políticos que surgieron durante el encuentro estuvo relacionado con el futuro partidario del PRO en Mendoza. Según dejaron trascender desde el entorno de la reunión, Cornejo le habría sugerido a Macri que Allasino encabece el partido amarillo en la provincia.

El PRO Mendoza debe renovar autoridades este año y las elecciones internas están previstas para el próximo 28 de junio.

Allasino, el dirigente que gana protagonismo

La presencia de Allasino en la mesa política no pasó desapercibida. El intendente de Luján de Cuyo viene ganando centralidad dentro del PRO mendocino y durante la jornada recibió elogios públicos de Macri durante el acto partidario realizado en el Hilton.

Además, el PRO volvió este año a integrarse formalmente a Cambia Mendoza para las elecciones municipales, particularmente en Luján de Cuyo, lo que consolidó nuevamente el vínculo político entre el espacio amarillo y el oficialismo provincial.

Durante la tarde, antes del acto partidario, Macri también había mantenido una reunión con Allasino en la Municipalidad de Luján de Cuyo, donde dialogaron sobre gestión, desarrollo urbano e innovación.

La agenda de Macri en Mendoza

La visita del expresidente a Mendoza comenzó pasado el mediodía, cuando arribó a la provincia y fue recibido por Pradines. Más tarde se reunió con Allasino en Luján de Cuyo y posteriormente participó del encuentro “Próximo Paso”, una actividad partidaria que reunió a dirigentes y militantes del PRO de Mendoza, San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja.

Mauricio Macri Mendoza 1

Tras cerrar el acto partidario, donde habló durante poco más de ocho minutos y evitó brindar una conferencia de prensa, el exmandatario se trasladó a Chacras de Coria para compartir la cena política junto a Cornejo y dirigentes de ambos espacios.