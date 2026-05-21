La crítica de Macri al liderazgo "emocional" de Milei: "Se ve como un profeta"

Mauricio Macri llega a Mendoza para relanzar al PRO y tiene previsto reunirse con Alfredo Cornejo

Para Luis Caputo, "el gobierno de Milei no sólo es diferente al de Macri, sino que es opuesto"

"Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio" , sintetizó Macri, en la Universidad Austral (Buenos Aires), ante la consulta sobre la forma de liderar que tiene el actual Presidente de la Nación.

"Es obviamente emocional, con un profundo estudio de las ideas que hay detrás de cada postura. “Y con poco entusiasmo por la implementación, claramente, es una parte que no la siente, él se ve como lo que yo sentí en mis marchas , como un profeta, se siente así, de esa manera", dijo.

Consultado por el mandatario estadounidense Donald Trump y su vínculo con la Argentina, Macri marcó las diferencias entre su administración y la actual de Milei: "La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida".

"Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa", desarrolló el líder del PRO.

“A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo (apoyo del Tesoro) y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo”, evaluó.

En el evento que participó Macri, también estuvieron en el panel los expresidentes Julio María Sanguinetti (Uruguay) y Felipe González (España).

Respuesta de Macri a Martín Menem por su eventual candidatura

En la previa, cuando llegaba al evento, Macri le respondió de manera directa al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien había dicho en una entrevista con Clarín que una posible candidatura del líder del PRO era funcional al kirchnerismo.

"Preguntale a Cristina (Fernández Kirchner) si favorecimos al kirchnerismo en estos años", contestó Macri cuando ingresaba al foro "Democracia y Polarización", organizado por el Círculo de Montevideo y la Universidad Austral.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clarincom/status/2057481541408932033?s=20&partner=&hide_thread=false MACRI LE CONTESTÓ A MARTÍN MENEM: “PREGUNTALE A CRISTINA SI FAVORECIMOS MUCHO AL KIRCHNERISMO EN ESTOS AÑOS”



Mauricio Macri le respondió a Martín Menem después de que el presidente de Diputados dijera que no veía con buenos ojos una eventual candidatura del líder del PRO en 2027… pic.twitter.com/3LKIgdN9jl — Clarín (@clarincom) May 21, 2026

Macri estará este viernes a la tarde en el hotel Hilton (Guaymallén) para un relanzamiento del PRO, en el marco de su gira nacional "Próximo paso". Se espera que luego comparta una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo, quien fuera su aliado durante la gestión de Cambiemos (2015-2019).

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas”, declaró el expresidente días atrás.