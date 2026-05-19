19 de mayo de 2026 - 15:13

Mauricio Macri llega a Mendoza para relanzar al PRO y tiene previsto reunirse con Alfredo Cornejo

El expresidente Mauricio Macri lleva adelante la gira nacional "Próximo paso" y en su paso por Mendoza se reunirá con Alfredo Cornejo.

Mauricio Macri y Alfredo Cornejo, en tiempos de gobierno compartido con Juntos por el Cambio.&nbsp;

Mauricio Macri y Alfredo Cornejo, en tiempos de gobierno compartido con Juntos por el Cambio. 

Foto:

Archivo Los Andes
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Martín Fernández Russo

Leé además

Luis Caputo criticó la gestión de Mauricio Macri, de la que fue parte como ministro de Finanzas y presidente del BCRA

Para Luis Caputo, "el gobierno de Milei no sólo es diferente al de Macri, sino que es opuesto"
Jorge Macri defiende la candidatura de Mauricio Macri en las elecciones presidenciales por el PRO.

Jorge Macri defendió que el PRO compita en 2027 tras las críticas libertarias: "No beneficia al kirchnerismo"

Desde el entorno del mandatario provincial confirmaron que los dirigentes compartirán una cena, posiblemente en la residencia de La Puntilla.

A pesar de que el PRO y la UCR volvieron a sellar su alianza en Cambia Mendoza, el cornejismo no quiere “rotular” la reunión en ningún sentido, ya que Macri utiliza esta gira para marcar sus diferencias con Javier Milei, mientras que el gobernador se mantiene como un firme aliado del presidente.

La gira nacional de Mauricio Macri

El viernes pasado, Macri dio inicio a esta gira nacional en Vicente López, provincia de Buenos Aires, ante más de 700 dirigentes, y lanzó varios reclamos contra el Gobierno nacional.

Incluso, la militancia arengó “¡Mauricio presidente!”, un canto que podría repetirse tranquilamente en el Hilton, si es que el operativo clamor por su candidatura está realmente en marcha.

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas”, sostuvo Macri en Buenos Aires.

El exmandatario recordó que su espacio apoyó a Milei incluso antes de que ganara las elecciones y que ha sostenido las leyes más complejas en el Congreso “sin pedir nada a cambio”, aunque advirtió que “el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”.

En Mendoza, Macri será recibido por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y el presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines. Juntos encabezarán el acto en el hotel de Guaymallén el próximo viernes, desde las 18 horas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Dolores Teuly, nueva pareja de Mauricio Macri

Quién es Dolores "Lola" Teuly: la foto que confirma su vínculo con Mauricio Macri

Mauricio Macri estaría en pareja con una empresaria y excompañera de trabajo: de quién se trata

Mauricio Macri estaría en pareja con una empresaria y excompañera de trabajo: de quién se trata

Votación secreta del Senado de Mendoza. 

El Senado aprobó los pliegos de seis nuevos fiscales que envió Cornejo: quiénes se suman a la Justicia

Por Redacción Política
Victoria VIllarruel.

Victoria Villarruel filosa con el caso Manuel Adorni: "Estamos todos esperando la declaración jurada"

Por Redacción Política