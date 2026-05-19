Mauricio Macri llega a Mendoza para relanzar al PRO y tiene previsto reunirse con Alfredo Cornejo

El próximo viernes , el expresidente Mauricio Macri llegará a Mendoza en el marco de su gira nacional “Próximo paso” , que busca reposicionar al PRO de forma competitiva de cara a 2027 . El titular del partido amarillo encabezará un acto militante en el hotel Hilton durante la tarde y, por la noche, tiene prevista una reunión con el gobernador Alfredo Cornejo .

Jorge Macri defendió que el PRO compita en 2027 tras las críticas libertarias: "No beneficia al kirchnerismo"

Para Luis Caputo, "el gobierno de Milei no sólo es diferente al de Macri, sino que es opuesto"

Desde el entorno del mandatario provincial confirmaron que los dirigentes compartirán una cena , posiblemente en la residencia de La Puntilla .

A pesar de que el PRO y la UCR volvieron a sellar su alianza en Cambia Mendoza , el cornejismo no quiere “rotular” la reunión en ningún sentido, ya que Macri utiliza esta gira para marcar sus diferencias con Javier Milei , mientras que el gobernador se mantiene como un firme aliado del presidente.

Incluso hay un condimento político extra, que podría empañar la reunión: la sorpresiva denuncia penal de la dirigente del PRO, María Belén Castillo , contra el presidente de la Cámara de Diputados y titular de la UCR Mendoza, Andrés “Peti” Lombardi , por la banca suspendida de Janina Ortiz .

El viernes pasado, Macri dio inicio a esta gira nacional en Vicente López , provincia de Buenos Aires , ante más de 700 dirigentes , y lanzó varios reclamos contra el Gobierno nacional .

Incluso, la militancia arengó “¡Mauricio presidente!”, un canto que podría repetirse tranquilamente en el Hilton, si es que el operativo clamor por su candidatura está realmente en marcha.

“Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance. Hay que poner las cosas sobre la mesa y resolverlas”, sostuvo Macri en Buenos Aires.

El exmandatario recordó que su espacio apoyó a Milei incluso antes de que ganara las elecciones y que ha sostenido las leyes más complejas en el Congreso “sin pedir nada a cambio”, aunque advirtió que “el PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”.

En Mendoza, Macri será recibido por el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, y el presidente del PRO Mendoza, Gabriel Pradines. Juntos encabezarán el acto en el hotel de Guaymallén el próximo viernes, desde las 18 horas.