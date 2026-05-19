19 de mayo de 2026 - 14:46

El Gobierno pagará por decreto el aumento a los profesionales de salud: cuánto recibirán

El Gobierno emitió un decreto con el aumento para los profesionales de la salud, tras el fracaso de la negociación paritaria.

Ampros es el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, a quienes el Gobierno les pagará el aumento por decreto.

Ampros es el gremio que nuclea a los profesionales de la salud, a quienes el Gobierno les pagará el aumento por decreto.

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Daniel Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

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El anuncio lo hizo el propio titular de la cartera, Rodolfo Montero, en sus redes sociales. "Decidimos avanzar con un aumento salarial por decreto para los profesionales del régimen 27", informó Montero.

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El funcionario expresó: "Ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con el gremio y considerando que los profesionales de la salud serian los únicos sin aumento este semestre, hemos dispuesto un incremento del 10% a partir de mayo".

Montero aseguró de todos modos que el Gobierno sigue abierto al diálogo, aunque aclaró que en este caso decidió unilateramente "equiparar el aumento dado a los otros trabajadores, porque no es justo que quienes sostienen el sistema de salud todos los días no lo reciban".

Hay que recordar que la titular de Ampros, Claudia Iturbe, había rechazado el incremento del 10% al considerar que ese valor era insuficiente y representaba apenas lo que cuestan "dos kilos de carne".

En contraste, hasta el lunes de la semana pasada, un total de 16 sectores de la administración pública -incluidos el SUTE y los no profesionales de la salud, o régimen 15, nucleados en ATE- habían aceptado el incremento ofrecido por el Poder Ejecutivo.

La propuesta salarial del Gobierno consistió en un aumento para marzo de 7 % y de 3 % para mayo. Los incrementos son no acumulativos y se calculan sobre la base fija de diciembre de 2025.

A quienes acordaron en paritarias en las últimas semanas, el Gobierno les informó que los aumentos correspondientes a marzo y abril serían abonados por planilla suplementaria.

Este beneficio no lo recibirán los profesionales de la salud, para quienes la suba corre exclusivamente desde mayo, por no haber existido un acuerdo en la paritaria.

Tampoco cobrarán un incremento los médicos del flamante régimen 38, un sistema nuevo que no está sujeto a la paritaria. Por ley se dispuso para este sector un modelo de sueldo mixto, basado en una asignación fija (30 horas semanales) y un sistema variable atado a la productividad y objetivos.

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