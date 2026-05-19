Taxis y remises: tras un atraso tarifario el Gobierno convocó a una audiencia pública para discutir un aumento

El Ente de la Movilidad Provincial (EMOP) convocó a una audiencia pública para discutir un posible aumento en la tarifa de taxis y remises en Mendoza, luego de detectar un desfasaje del 25,2% entre los costos actuales del servicio y la tarifa vigente. La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1562, publicada en el Boletín Oficial.

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Según detalla la resolución, las cámaras empresarias del sector presentaron estudios de costos en los que advirtieron atrasos tarifarios. La Asociación de Taxis del Sur (ATARSUR) sostuvo que existe un retraso del 40% , mientras que APROTAM señaló un incremento de costos del 21% respecto a la tarifa actual.

Tras analizar la documentación, la Subdirección de Tarifas y Supervisión del EMOP concluyó que el desfase real alcanza el 25,20%.

La audiencia pública fue convocada para el 15 de junio de 2026, a las 9, en la Sala Horcones del Centro de Congresos y Exposiciones de la Ciudad de Mendoza. Allí se debatirá el incremento del costo del servicio de taxis y remises.

Desde el organismo señalaron que el procedimiento busca garantizar la participación ciudadana en la discusión tarifaria, en línea con lo establecido por la normativa provincial y el artículo 42 de la Constitución Nacional.

Además, recordaron que el Decreto 2483/23 dispuso la realización de al menos una audiencia pública anual para este tipo de actualizaciones.

Cómo participar

Las personas interesadas en participar como oradoras deberán inscribirse hasta el 10 de junio de 2026 mediante correo electrónico ante el EMOP. Cada expositor contará con un máximo de 10 minutos para presentar su postura.

La resolución también establece que el expediente podrá ser consultado por quienes lo soliciten a través de la Secretaría General del organismo. Además, las opiniones, propuestas u objeciones que se presenten serán incorporadas al expediente y analizadas por las áreas técnicas correspondientes.

El proceso previo a la definición tarifaria

Antes de que la Subsecretaría de Transporte tome una decisión definitiva sobre el incremento, el EMOP deberá analizar las conclusiones de la audiencia pública y del Órgano Consultivo, que fue convocado para el 8 de junio en modalidad virtual.

La normativa vigente establece que la facultad de fijar las tarifas corresponde a la Autoridad de Aplicación, mientras que el EMOP interviene en la elaboración y análisis de los estudios de costos.

La resolución