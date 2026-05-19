19 de mayo de 2026 - 07:32

La Provincia autorizó a la Capital a tomar un crédito por hasta $10.000 millones

El préstamo será otorgado por el Banco Galicia. El financiamiento contempla un plazo de devolución de hasta cinco años y un año de gracia para capital.

&nbsp;El esquema prevé cuotas mensuales o semestrales y cancelación anticipada sin penalidades.

 El esquema prevé cuotas mensuales o semestrales y cancelación anticipada sin penalidades.

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Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

El gobierno de Alfredo Cornejo autorizó a la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza a tomar un préstamo de hasta $10.000 millones con el Banco Galicia, en el marco de un decreto publicado este lunes en el Boletín Oficial provincial.

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La medida quedó formalizada a través del Decreto 962, firmado por Cornejo junto los ministros Víctor Fayad (Hacienda y Finanzas) y Natalio Mema (Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial).

Según el texto oficial, el financiamiento había sido previamente autorizado por la Ordenanza Municipal 4.223/25 y por el Decreto Municipal 264/2026, que habilitó al Ejecutivo municipal a utilizar una línea de crédito con su agente financiero.

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El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

La semana pasada, el Ejeuctivo provincial también le dio luz verde al municipio de Guaymallén para avanzar con la emisión y colocación de títulos de deuda por hasta $10.000 millones.

En esa ocasión, desde la comuna que encabeza Marcos Calvente precisaron que el pedido de financiamiento será para obras de infraestructura, equipamiento, modernización municipal, gestión ambiental y renovación del parque automotor.

Condiciones del préstamo

El decreto provincial establece que el monto máximo del crédito será de $10.000 millones y que la amortización podrá realizarse en un plazo de cinco años, mediante diez cuotas semestrales o sesenta cuotas mensuales bajo el sistema alemán. Además, se fijó un período de gracia de un año para el pago de capital.

En cuanto a la tasa de interés, el documento señala que será la Badlar de bancos privados a 30/35 días publicada por el Banco Central, más un adicional del 6,20%. También se contempló la posibilidad de cancelar anticipadamente el préstamo sin costos adicionales.

El texto oficial detalla que la Municipalidad podrá afectar como garantía los recursos provenientes de la Participación Municipal prevista en la Ley 6396 y otros ingresos municipales de origen nacional, provincial o municipal que sean aceptados por la entidad financiera.

Retención de fondos en caso de incumplimiento

El decreto también prevé un mecanismo de retención automática de fondos coparticipables en caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el municipio.

En ese escenario, el banco deberá notificar al Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial sobre los montos adeudados para que se efectúen las retenciones correspondientes de la Participación Municipal.

Además, el Ministerio de Hacienda quedó autorizado para aplicar esas retenciones en la liquidación inmediata siguiente luego de recibir la comunicación formal de la entidad financiera.

Intervención nacional

La norma establece que la documentación vinculada a la operación deberá ser remitida al Ministerio del Interior y al Ministerio de Economía de la Nación, en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal Nacional.

La autorización provincial quedará sujeta a las observaciones que eventualmente puedan formular esos organismos nacionales.

El decreto

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