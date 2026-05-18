Milei insultó a Viviana Canosa tras el discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro

El presidente Javier Milei protagonizó un nuevo episodio de tensión con la prensa luego de publicar un mensaje en redes sociales en el que calificó de “mierdosa” a la conductora Viviana Canosa .

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La publicación del mandatario ocurrió en medio de la repercusión por el discurso de Lizy Tagliani durante la entrega de los Premios Martín Fierro , donde la actriz y conductora se emocionó al recibir un galardón y pidió “justicia” para su familia y su hijo.

El jefe de Estado compartió desde su cuenta oficial de X una publicación de la cuenta “Agarra la Pala”, que mostraba el momento en que Tagliani brindaba su discurso tras recibir el premio. Junto al video, Milei escribió: “Mierdosa teléfono...” , en un mensaje que fue interpretado como una referencia directa hacia Viviana Canosa.

La frase rápidamente generó repercusión en redes sociales y volvió a instalar cuestionamientos sobre el tono utilizado por el presidente para referirse públicamente a periodistas y figuras de los medios.

La disputa entre Canosa y Lizy Tagliani

El nuevo episodio se produjo en el contexto del fuerte conflicto mediático y judicial que mantienen Viviana Canosa y Lizy Tagliani.

La conductora había realizado acusaciones públicas contra la humorista y actriz, quien posteriormente decidió llevar el caso a la Justicia y denunció las consecuencias personales y familiares que atravesó tras la exposición pública del conflicto.

Durante su discurso en los Martín Fierro, Tagliani se mostró visiblemente emocionada y pidió justicia en relación con la situación que atraviesa.

Antecedentes de los cruces

No es la primera vez que Javier Milei apunta contra Viviana Canosa. En distintas oportunidades, el mandatario ya había cuestionado a la periodista con críticas e insultos a través de redes sociales.

La reiteración de estos enfrentamientos volvió a poner en debate el vínculo del presidente con sectores del periodismo y el uso de sus cuentas oficiales para intervenir en disputas mediáticas.