Milei apareció en una universidad privada para brindar una clase: "Aula abarrotada"

Días después de la marcha en reclamo de fondos para las universidades públicas, el presidente Javier Milei sorprendió esta mañana en la Universidad de San Andrés, ubicada en Buenos Aires, para brindar una clase sobre economía a los estudiantes.

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Lo hizo acompañado del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien es profesor plenario en esa universidad privada. Además, fue recibido por el rector de la UdeSA, Lucas Grosman.

La cátedra era Macroeconomía Avanzada de la Maestría en Economía, según indicaron desde Presidencia.

Milei apareció en una universidad privada para brindar una clase

Milei apareció en una universidad privada para brindar una clase

"Milei en modo profesor. Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse. Esto genera el presidente", posteó el productor audiovisual Santiago Oría en X.

El evento del Presidente no fue abierto a la prensa.

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Aula abarrotada de alumnos, muchos sin lugar para sentarse.



Esto genera el presidente. pic.twitter.com/etXtTH5EUR — Santiago Oría (@Santiago_Oria) May 18, 2026

Siguiendo con la agenda presidencial, el martes a las 11.30, Milei participará de otro coloquio donde brindará una disertación vinculada a la situación macroeconómica actual, el mercado laboral y el potencial productivo de la Argentina.

Las dos presentaciones se realizan pocos días antes del Cabildo Abierto de la Libertad, la movilización política impulsada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La convocatoria busca consolidar la estructura territorial oficialista en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro está previsto para el próximo 25 de mayo a las 11 y apunta a reunir representación de los 135 municipios bonaerenses, en coincidencia con el 216° aniversario de la Revolución de Mayo.