Escándalo judicial vs parque solar: una consultora midió el impacto de la visita de Manuel Adorni a Mendoza

La visita del jefe de gabinete Manuel Adorni a Mendoza generó un alto impacto digital en la conversación provincial, aunque lejos de instalar la agenda oficial vinculada a gestión, inversiones y energía, prevaleció el escándalo judicial en el que se encuentra.

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Manuel Adorni en Mendoza: un acto incómodo y marcado por las ausencias

Según un informe de la consultora Opinión Mendoza , el interés público quedó absorbido principalmente por las repercusiones políticas y judiciales , desplazando casi por completo el objetivo institucional del acto de inauguración del parque solar "El Quemado", encabezado junto al gobernador Alfredo Cornejo

El análisis de Google Trends mostró que durante la semana posterior a la visita los términos más asociados a Adorni en Mendoza fueron “imputación” , “enriquecimiento ilícito” y “hermano” , mientras que conceptos que el oficialismo buscaba posicionar, como “parque solar” , “RIGI” , “energía” y “desarrollo” , tuvieron una presencia considerablemente menor. El pico máximo de interés se registró el jueves 14 de mayo a las 22 , varias horas después del acto oficial, impulsado por la repercusión mediática del conflicto, indicó el informe.

El jefe de gabinete, Manuel Adorni, en la inauguración del parque solar El Quemado en Las Heras.

El fenómeno tuvo además alcance provincial . San Rafael encabezó el nivel relativo de búsquedas con valor 100 , seguido por Ciudad de Mendoza (94) , Luján de Cuyo (87) y Las Heras (84) . En paralelo, Google News detectó 214 publicaciones en medios mendocinos durante el período analizado, una cifra inusualmente alta para una visita institucional. El informe concluye que la controversia adquirió autonomía propia y logró fijar el eje de discusión pública.

El monitoreo de redes sociales refuerza ese diagnóstico. En Mendoza se registraron 403 menciones digitales vinculadas al vocero presidencial: 34,7% negativas, 62,8% neutrales y apenas 2,5% positivas.

Entre las palabras más repetidas en el segmento negativo aparecieron “causa”, “investigación”, “patrimonio”, “justicia”, “millones” y “enriquecimiento ilícito”. El contraste con el escenario nacional es significativo: a nivel país la negatividad descendió al 24,4%, lo que muestra que el clima digital mendocino fue más adverso.

Javier Milei cosecha la mala siembra de Manuel Adorni

El informe también advierte un efecto de arrastre sobre la figura del presidente Javier Milei. En Mendoza, el 12,5% de las menciones al mandatario incluyeron referencias directas a Adorni, mientras que a nivel nacional esa asociación trepó al 17%, señal de que el episodio comenzó a integrarse dentro de la conversación general sobre el oficialismo.

En términos de percepción pública, una encuesta digital provincial sobre 448 casos efectivos mostró que el 44,4% de los consultados cree que Adorni debería ser removido inmediatamente de su cargo, mientras que otro 4,2% consideró que debería ser apartado de manera preventiva.

Además, casi 6 de cada 10 encuestados afirmaron que el caso afecta la credibilidad del discurso anticasta de Milei.

La conclusión del relevamiento es que la visita no logró consolidar una narrativa centrada en gestión o desarrollo energético y terminó profundizando un desgaste discursivo para el oficialismo en Mendoza.

Aunque el núcleo joven de apoyo libertario se mantiene sólido, el informe detecta una erosión progresiva en uno de los principales activos simbólicos del espacio: su legitimidad moral frente al sistema político tradicional.

El informe de Opinión Mendoza